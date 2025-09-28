Wenn die Metzi-Maus am verkaufsoffenen Sonntag in Metzingen auf Weinkenner trifft

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Mehr geht kaum: In Metzingen kam am Sonntag wohl jeder auf seine Kosten. Weinliebhaber und Shopper, Menschen mit Lust auf Information und solche, die das gesellige Zusammensein gerne pflegen oder das Flanieren lieben. Auf dem Kelternplatz hatte der Förderkreis Metzinger Keltern (FMK) zum Weinlaubenfest eingeladen, in der Innenstadt fand ein Biosphärenmarkt mit 25 Anbietern statt und die Türen der Einzelhändler und der Outletcity hatten geöffnet. Star des ereignisreichen Tages war ganz klar die Metzi-Maus, die gab’s ganz neu in einer 20 Zentimeter großen Kuschelvariante zum Kaufen. Und als große, umherlaufende Knuddel-Version ist sie sowieso schon längst der Hit.

Als sich am Sonntag die City nach und nach mit Menschen aus der Stadt selbst, der Region, dem Großraum Stuttgart und aller Welt füllte, hatten die Metzinger schon zwei Festtage hinter und noch einen vor sich: Bereits am Freitag war das Weinlaubenfest gestartet, die Veranstalter vom FMK hatten das angekündigte suboptimale Wetter im Blick und kurzerhand den Veranstaltungsort um einige wenige, aber entscheidende Meter verlagert. Statt im Bereich vor dem Weinbaumuseum und der Offenen Marktkeller wurde in und vor der Festkelter gefeiert, das Essen gab’s in der davorliegenden Äußeren Heiligenkelter.

»Es wurde generationenübergreifend gefeiert. Das ist das Ziel«

Das schnelle Reagieren hat sich laut dem FMK-Vorsitzenden Ulrich Gärtner gelohnt: Bei nasskaltem und kühlem Wetter wurde am Freitag drinnen gefeiert, samstags war’s halb-halb. Am Sonntag zog’s dann die Besucher ins Freie: Immer wieder kam die Sonne raus, die Temperaturen ließen den Outdoor-Weingenuss zu. Noch vor dem Zwölf-Uhr-Läuten genossen zahlreiche Besucher ihre Viertele, vor allem der eigentlich ausverkaufte Blanc de Noir der Metzinger Weingärtnergenossenschaft war gefragt. »Wir hatten uns zum Verkaufsstart gleich eine ganze Palette gesichert«, verrät Gärtner augenzwinkernd.

Er zeigte sich jedenfalls zufrieden mit der Resonanz, bezeichnete das inzwischen dritte Weinlaubenfest als Erfolg: Es sei generationenübergreifend gefeiert worden und das sei das Ziel – die Altersmischung passe. Darauf sein man auch musikalisch eingegangen, geboten wurde Coverrock ebenso wie Lounge- und Wirtshausmusik: Wenn in Metzingen gefeiert wird, sind die Besa Buaba nicht weit.

Die Metzi-Maus gab's am verkaufsoffenen Sonntag zum ersten Mal zur Freude der Kinder in der Schmuseversion zu kaufen Foto: Kirsten Oechsner

Längst wird das Weinlaubenfest, so Gärtners Beobachtung, gerade am Sonntag nicht nur von Metzingern besucht: Viel Laufkundschaft, die eigentlich wegen des verkaufsoffenen Sonntags gekommen sei, mache tatsächlich Halt auf dem Kelternplatz.

Und auch andersherum zeichne laut Silvio Flemmig ein positiver Trend ab: Der zum zweiten Mal stattfindende Biosphärenmarkt in der Stuttgarter Straße tue dem verkaufsoffenen Sonntag richtig gut. Er locke nicht nur Besucher von außerhalb an, sondern bringe auch Metzinger in ihre Innenstadt, erklärte der Vorsitzende der Cityinitiative Metzingen. Ab 13 Uhr durften Markt und Einzelhändler, inklusive derjenigen in der Outlet-City ihre Türen öffnen, doch schon lange vorher strömten die Menschen in die Innenstadt. Auf den Hauptachsen durch die Innenstadt stauten sich die Autos der Outletfans in langen Schlangen - längst nicht alle ließen sich zu den Großparkplätzen oder dem Parkhaus an der Eichbergstraße locken.

»Man müsste mal besprechen, ob der verkaufsoffene Sonntag früher beginnen könnte «

Vielleicht, so Flemmig, müsste man mit der Metzingen Marketing und Tourismus GmbH (MMT) über einen zeitigeren Start nachdenken: »Das muss man mal besprechen.« Dann aber sei das Ende auch früher, denn der sonntägliche Verkaufstag ist zeitlich begrenzt auf fünf Stunden. Die Zeit wurde ausgiebig genutzt: In den Läden drängelten sich die Menschen und die Stände der 25 Beschicker auf dem Biosphärenmarkt waren bestens besucht.

Ein Stuttgarter Ehepaar war eigens wegen des Ziegenkäses aus Münsingen-Auingen nach Metzingen gekommen und nahm en passant auch noch jede Menge Prospekte für Ausflüge auf der Schwäbischen Alb mit. Fast erntefrische Äpfel vom städtischen Obstbetrieb waren genauso gefragt wie Hochprozentiges von den Streuobstwiesen. Der Förderverein Obstbaumuseum Glems bot den kleinen Besuchern etwas Besonderes: Die Kinder durften Apfelsaft selbst herstellen und auch gleich trinken. (GEA)