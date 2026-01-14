Weltmeisterin im Bodybuilding ist aus Grabenstetten

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRABENSTETTEN. Langsam beginnt Louisa Lenge zu begreifen, was sie erreicht hat: Sie ist Weltmeisterin im Bodybuilding. »Am Anfang kam es mir vor wie ein Fiebertraum – es war nicht greifbar«, sagt die 27-Jährige aus Grabenstetten. Ihr Erfolg ist außergewöhnlich, nicht nur wegen des Titels. Sondern auch, weil sie ihn in ihrer allerersten Wettkampfsaison errang. »Es ging alles so schnell, dass ich erst jetzt anfange, das wirklich zu verarbeiten.«

Erst vor knapp einem Jahr entschied sich Lenge, bei Bodybuilding-Wettkämpfen anzutreten. »Ich wollte sehen, ob mir das Performen auf der Bühne gefällt.« Der Wunsch schlummerte schon lange in ihr. Als Teenager begann sie mit Krafttraining. »Meine Eltern hatten schon immer Fitnessstudios«, erzählt sie. Besonders prägte sie eine Trainerin, die selbst Bodybuilding betrieb. »Ich wollte wissen, wie es ist, den eigenen Körper so wie sie gezielt zu formen.« Zwar trainierte sie schon früh mehrmals pro Woche, »aber eher nach Lust und Laune«. Im vergangenen Jahr wurde der Wunsch nach mehr so groß, dass sie sich entschied: »Ich mache jetzt Bodybuilding.«

Strenger Trainingsplan und Diät

Ihr Trainer Alex Stampoulidis erkannte schnell ihr Potenzial und ihre guten genetischen Voraussetzungen. »Da war mein Ehrgeiz sofort geweckt«, sagt Lenge. Der sportliche Alltag änderte sich zunächst kaum, wohl aber die Struktur ihres kompletten Lebens. Ein neuer Trainingsplan und vor allem ein strikter Ernährungsplan bestimmten fortan den Tagesablauf. »Alles ist durchgetaktet.« Ab Dezember reduzierte sie ihre Kalorienzufuhr, aß vier kleine Mahlzeiten am Tag – stets dieselben Lebensmittel: Haferflocken, Hühnchen, Proteinpulver. In der Hochphase absolvierte sie bis zu fünfmal in der Woche Krafttraining und zusätzlich täglich rund zwei Stunden Ausdauertraining. Möglich war dieses Pensum auch, weil sie als Mediengestalterin viel im Homeoffice arbeitet. »So kann ich mir den Tag entsprechend einteilen.«

Disziplin sei dabei unerlässlich, sagt Lenge. Über Monate Diät zu halten, sei körperlich und mental fordernd. »Man hat ständig Hunger und friert, weil der Körperfettanteil so niedrig ist.« Was für viele nach Tortur klingt, macht ihr Spaß, sagt sie. »Ich liebe diesen Lifestyle, auch wenn er anstrengend ist. Ich empfinde es als schön, vor dem Spiegel zu beobachten, wie ich meinen Körper verändere.« Der Prozess selbst sei ihr Antrieb, gar nicht so sehr die Aussicht auf sportlichen Erfolg. »Die Wettkämpfe sind dann die Belohnung für die harte Arbeit.«

Im Frühjahr stand sie erstmals auf der Bühne – bei internationalen Wettkämpfen in Luxemburg und Prag. »Es lief überraschend gut.« Beide Male erzielte sie Gold-Platzierungen. Der deutsche Verband lud sie daraufhin zur WM-Sichtung ein. Auch dort überzeugte sie und erhielt die Nominierung für die Weltmeisterschaft der International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB) im spanischen Santa Susanna.

Die Jury bei der WM überzeugt

In den Wochen vor der WM wurde die Vorbereitung noch spezieller. Ziel war es, den Körper zu entwässern, um die Muskeln maximal definiert erscheinen zu lassen. »Sieben Liter Wasser pro Tag habe ich dafür getrunken.« Auch die Salzzufuhr musste exakt stimmen. Am Tag vor dem Wettkampf wurde die Kalorienmenge erhöht, um die Muskeln prall wirken zu lassen.

Ihr Ziel war klar: »Wenn ich schon dabei bin, will ich auch gewinnen.« Doch im Backstage-Bereich, umgeben von internationaler Konkurrenz, kamen Zweifel. »Das waren unglaublich starke Frauen. Da wäre ich schon froh gewesen, ins Finale zu kommen.« Der Wettkampftag verlangte Geduld: Zeitpläne verschoben sich, die Entscheidung zog sich über Stunden. Gemeinsam mit 23 weiteren Athletinnen präsentierte Lenge in der Bodyfitness-Klasse ihre Kür. Bewertet werden von der Jury Körperlinie, Symmetrie, Muskelqualität – aber auch Ausstrahlung und Eleganz. »Es geht ausdrücklich auch um Feminität«, erklärt sie.

Runde um Runde kam sie weiter, bis nur noch zwei Athletinnen übrig waren. Als ihr Name nachts gegen drei Uhr nicht für Platz zwei aufgerufen wurde, war klar: Sie ist Weltmeisterin. »Als mein Freund und mein Trainer jubelten, die Nationalhymne lief und mir die Goldmedaille sowie der große Pokal überreicht wurde, war das überwältigend. Das hätte ich mir nie erträumen lassen.«

Körper braucht Pause

Zeit zum Feiern blieb kaum. Kurz darauf folgten die Deutsche Meisterschaft und die Landesmeisterschaft. »Da war der Druck größer als bei der WM, weil plötzlich alle auf dich schauen«, sagt Lenge. »Auch ich selbst machte mir viel mehr Druck.« Sie hielt stand – und gewann auch diesen Titel.

»Danach meldete sich mein Körper, dass er Pause braucht.« Nach rund zwölf Monaten Diät, intensivem Training und Wettkämpfen war sie völlig erschöpft. Sie reduzierte das Trainingspensum, achtete weniger auf Kalorien. Doch lange dauerte die Erholung nicht: Noch vor Jahresende begann sie wieder mit dem Muskelaufbau – mit modifiziertem Trainingsplan.

Denn die Ziele der Grabenstetterin sind ambitioniert. Sie will weiter erfolgreich sein, um Sponsoren für sich zu gewinnen. Startgebühren, Reisen und Personal-Training – »all das ist sehr kostspielig«. Für 2026 nimmt sie sich vor, ihre WM-Form zu übertreffen, mehr Härte in die Muskulatur zu bringen und Schwachstellen auszubessern. »Und im Idealfall verteidige ich meinen WM-Titel.« (GEA)