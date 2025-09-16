Weil Geld fehlt: Dettinger Bauhof muss improvisieren

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Das Bauhof-Areal ist 15.000 Quadratmeter groß. Das ist im Prinzip ausreichend für die Lagerung diverser Baumaterialien, der Weihnachtsmarkthütten und vielem mehr. Doch es klemme in Details, wie der Bauhofleiter Bernd Streicher im Rahmen der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses den Gemeinderäten vor Ort verdeutlichte: An vielen Stellen müsse improvisiert werden, manche Themen würden extrem unter den Nägeln brennen. Dazu gehöre beispielsweise das Salzlager, das provisorisch ist: »Wir brauchen dringend ein Silo«, machte Streicher deutlich. Das alte musste mangels Standsicherheit abgebaut werden. Immerhin tue sich im Bereich der vier jeweils 380 Kilo schweren Tore in die Fahrzeughalle etwas. Sie müssen aus Sicherheitsgründen nach 28 Jahren dringend erneuert werden – die Mittel sind im diesjährigen Etat ausgewiesen. Ansonsten habe man die Investitionen von 1,2 Millionen Euro auf null zurückgefahren – die aktuelle Finanzlage habe es erfordert.

Doch es müsse sich langfristig etwas tun, wie er den Gemeinderäten deutlich machte. Immerhin seien die etwas mehr als 20 Mitarbeiter des Bauhofs rund um die Uhr im Einsatz, dieser nehme mit seiner Aufgabenvielfalt eine zentrale Rolle im kommunalen Leben und in der Infrastrukturpflege Dettingens ein. Die Fachkräfte haben die unterschiedlichsten Qualifikationen, zu ihnen gehören unter anderem Landschaftsgärtner, Zimmerer, Maurer oder Spezialisten für Maschinenführung. Vieles werde selbst gemacht vom Bau der Weihnachtsmarkthütten über die Reparatur von Spielplatzgeräten und der Kindertageseinrichtungen bis zum Winterdienst. Und durch die Hand des Bauhof-Elektrikers würde, so Streicher, jedes gemeindeeigene Gerät, das einen Stecker habe, gehen.

Im Schnitt 15 Jahre alt

Auch der Fuhrpark sei mit 41 Fahrzeugen groß, deren Durchschnittsalter liege bei 15 Jahren, und das älteste sei sogar 47 Jahre alt. Entsprechend anfällig seien viele Fahrzeuge, die zum Teil vielfach genutzt würden – der Kleinbagger sei beispielsweise auf dem Friedhof wie auch beim Gewässerschutz im Einsatz. Aber: Man stoße oft an seine Grenzen, wie der Bauhofleiter ausführte. Für eine noch effektivere Auslastung und Nutzung der Trägerfahrzeuge würden teilweise passende Aufbaugeräte fehlen.

Ebenfalls nicht effizient könne man die Fahrzeughalle nutzen, die Fahrzeuge müssten dort regelrecht gestapelt werden: »Sie stehen jeden Tag anders«, so Streicher. Das würde Zeit kosten und das Unfallrisiko erhöhen, E-Autos könnten angesichts dieser Situation nicht angeschafft werden. Eng sei es in den Gebäuden überall, auch in den Werkstätten. Immerhin habe die Räumung einer Kalthalle, in der das Heimatmuseum Material eingelagert hatte, für die Holzwerkstatt für Entspannung gesorgt. Vieles könne laut Streicher nicht so bleiben wie es derzeit sei. Auch im Keller müsse improvisiert werden – so seien Schilder an drei Stellen je nach Dringlichkeit gelagert. Auch die Situation in den Umkleidekabinen sei nicht zufriedenstellend, für die Arbeitskleidung der Mitarbeiter gebe es zu wenig Platz.

Erst das Kinderhaus bauen

Kurz und gut: Konzepte für die Zukunft seien wichtig, das konnte Bürgermeister Michael Hillert nur bekräftigen: »Was uns fehlt, ist aber Geld.« Und es sei auch Entwicklungspotenzial vorhanden, aber die Weichen für die Zukunft könnten noch nicht gestellt werden. Zunächst müsse das Kinderhaus realisiert werden: »Dann können wir uns anderen Themen widmen.« Denn an einem Zukunftskonzept für den Bauhof hänge mehr als erwartet dran: Das könne erst angegangen werden, wenn ein Umzug der Feuerwehr von der Neuffener Straße realisiert werde. Das sei laut Einschätzung des Bürgermeisters frühestens 2035 der Fall. Gleichzeitig müsse ein neuer Standort für die Ermstal Energie Dettingen (EED) gefunden werde, die sich bislang mit auf dem Bauhof-Areal befinde. Es gibt also viel zu tun in Dettingen, so lange wird der Bauhof weiter improvisieren und Zwischenlösungen finden müssen. (GEA)