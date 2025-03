Was Schulleiter aus der Region zur Gemeinschaftsschule sagen

Noch wenige Monate, dann geht der Walddorfhäslacher Schulleiter Ralf-Michael Röckel in den Ruhestand. Eine letzte Gelegenheit also, ihn zusammen mit seinem Kollegen Mathias Kessler aus Kirchentellinsfurt zum GEA-Gespräch zu bitten. Vor zwölf Jahren waren sie im Interview begeistert, als die Landesregierung die Gemeinschaftsschule als neue Schulform einführten. Was ist aus der Leidenschaft geworden? Wurde sie von der Realität eingeholt?

Insgesamt 554 Schüler besuchen derzeit die Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule in Walddorfhäslach. Für Ralf-Michael Röckel (rechts) sind es alles Rohdiamanten, die in seiner Schule geschliffen werden. 605 Schüler – davon 220 im Grundschulbereich – sind es in der Graf-Eberhard-Schule Kirchen- tellinsfurt, die von Mathias Kessler geleitet wird. FOTO: FINK Insgesamt 554 Schüler besuchen derzeit die Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule in Walddorfhäslach. Für Ralf-Michael Röckel (rechts) sind es alles Rohdiamanten, die in seiner Schule geschliffen werden. 605 Schüler – davon 220 im Grundschulbereich – sind es in der Graf-Eberhard-Schule Kirchen- tellinsfurt, die von Mathias Kessler geleitet wird. FOTO: FINK

