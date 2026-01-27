Was in Metzingens neuem Feuerwehrkommandanten Steffen Mack lodert

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Er ist schnell ins kalte Wasser geworfen worden. Erst wenige Wochen im Amt, musste Steffen Mack mit der Metzinger Feuerwehr am 18. Januar gleich einen großen Hausbrand in der Breitwiesenstraße bekämpfen. Ein Leichtverletzter war zu beklagen, eine halbe Million Euro Schaden ist entstanden, und es gab große Sorgen bei den Hausbewohnern: »Manche haben Hab und Gut verloren, andere fragen, was sie dort wieder nutzen können.« Es sind menschliche Fragen, die Metzingens neuen Feuerwehrkommandanten bewegen, das wird im Gespräch mit dem GEA schnell und immer wieder deutlich.

Als Nachfolger von Hartmut Holder, der drei Jahrzehnte an der Spitze war, tritt Steffen Mack in große Fußstapfen. »Bewährtes bewahren, wo es Potenzial gibt, etwas verändern«, möchte der 40-Jährige. Er kann sich auf einem bestellten Feld zu schaffen machen. »Wir sind personell und technisch sehr gut aufgestellt.« Herausforderungen auch für die Feuerwehr bringt die heutige Zeit, »keine normale«, mit: die Gefahr von Blackouts im Stromnetz genauso wie den Katastrophenschutz oder Vegetationsbrände. Sehr am Herzen liegt Mack der Zusammenhalt: »Ich möchte das Team Feuerwehr Metzingen weiterbringen.«

»Es ist nicht mehr so gewollt, in 41-Stunden-Wochen und mit Familie abends noch für die Feuerwehr dazusein «

Und so kann er sich weiterhin den Einzug auch der Glemser Abteilung ins noch neue Feuerwehrzentrum im Gebiet Braike-Wangen vorstellen, in dem bisher die Abteilungen Kernstadt und Neuhausen vereint sind. »Eine Zusammenlegung hätte Vor- und Nachteile. Die Glemser Abteilung ist sehr in der Dorfgemeinschaft verankert - wir anderen beiden Abteilungen sind eher städtisch«, sieht er aber auch. Und die Glemser haben bisher auf ihre Eigenständigkeit gepocht. Trotzdem könnte es ein großes Metzinger Ganzes mit Wirgefühl aller drei Sparten geben.

Verbindend wirken kann der kommunikationsstarke Steffen Mack auch, wenn es um die Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr geht. Rund 100 Ehrenamtliche, darunter nur zwei Frauen, tun zusammen mit den elf Hauptamtlichen abwechselnd ihren unverzichtbaren Dienst bei den rund 800 Einsätzen der Metzinger Wehr im Jahr. Das reicht aus, aber es dürften gerne noch mehr sein. »Es ist eine andere Generation als früher. Da ist es nicht mehr so gewollt, mit 41-Stunden-Wochen und Familien noch 30 Stunden abends für die Feuerwehr dazusein.« Eine Generation, die beruflich mehr in die Ferne strebt und die Stellen wechselt, anders als der Bäcker oder Flaschner, die 30 Jahre am Ort gewirkt haben und für »ihre« Feuerwehr da waren.

»Heutzutage können sich auch Männer umarmen und heulen«

Aber ohne die Wehr gehen Brände eben nicht aus und viele Opfer von Verkehrsunfällen leben nicht mehr. »Schwer ist es, wenn Reanimationsversuche negativ waren«, sagt Steffen Mack. Das hat der Ur-Metzinger selbst schon erlebt. So etwas geht ihm nahe, auch wenn er von Berufs wegen die nötige Distanz mitbringen, auf solche Situationen vorbereitet sein sollte. »Ich habe das Bedürfnis, helfen zu wollen.« Das geht nicht immer.

Tiefdunkel auch das Hubschrauberunglück auf dem Roßfeld 2012, bei dem ein Metzinger Feuerwehrmann ums Leben kam, und der Großbrand in der Ulmer Straße im selben Jahr, bei dem Mack einem verzweifelten Hausbewohner in die Augen schaute, der kurz darauf sein Leben verlor. »So etwas vergisst man nie.« In schweren Stunden hilft ihm seine Frau bei der Verarbeitung. Sie arbeitet im Metzinger Polizeirevier und ist zum Teil bei denselben Einsätzen wie ihr Mann dabei. Aber auch unter den Feuerwehrkameraden wird nach schweren Einsätzen viel gesprochen. »Heutzutage können sich auch Männer umarmen und heulen.« Das Rollenbild hat sich geändert, zum Glück.

Der Großbrand in der Ulmer Straße im Mai 2012 hat Steffen Mack sehr belastet. Foto: Pfisterer Markus

Dankbar ist Steffen Mack auch für die im Haus Matizzo angesiedelte Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) im Kreis Reutlingen, bei der Einsatzkräfte bei Bedarf professionelle Hilfe bekommen. Zum Glück gibt es aber auch schöne Erlebnisse im Feuerwehrdienst, wenngleich sie seltener sind als die bedrückenden. »Ich habe in einer Frauenarztpraxis ein Kind mit zur Welt gebracht.« Nur wenige Minuten vor der Geburt und noch deutlich vor dem Eintreffen des Rettungsdiensts war Mack, einer der First Responder, der medizinisch ausgebildeten Feuerwehrleute, vor Ort. »Der Kopf des Kindes hat schon rausgeguckt.«

Als seine Begeisterung für die Feuerwehr erwacht ist, war Steffen Mack selbst noch ein Kind. Sechs, sieben Jahre alt, haben ihn die roten Fahrzeuge mit ihren blauen Lichtern und Martinshörnern fasziniert. Die Macks wohnten in der Nachbarschaft der Holders, wo das Kommandanten-Auto vor der Tür stand. »Ich habe vom Kinderzimmer aus mitbekommen, wenn Hartmut Holder zum Einsatz gefahren ist.« Das hat Steffen Mack nicht genügt. »Ich bin aufs Fahrrad gestiegen und hinterhergefahren.«

»Mein Sohn ist sechs, bei ihm dominieren die roten Autos«

Daraus ist schließlich sein zweiter Beruf geworden. Nach dem Einstieg bei der Jugendfeuerwehr 1996 folgte 2003 der Übergang in die Einsatzabteilung. Parallel hat Mack zunächst eine Ausbildung zum Industriemechaniker absolviert. Dann ging's in den mittleren Feuerwehrdienst, wo er nach zwei Jahren Brandmeister war und sich weiter hochgearbeitet hat, unter anderem für die Kleiderkammer, den Schlauch-Bereich und die Funkgeräte und Piepser zuständig war, dann Leiter der neuen Feuerwache wurde.

Die Wahl zum Kommandanten durch den Metzinger Gemeinderat Ende September war die Krönung für den anhaltend Feuerwehr-Entflammten. »Es ist nicht nur Job, sondern auch Berufung, Herzensangelegenheit«, betont Steffen Mack. Zu Hause ist das Feuer bereits bei der nächsten Generation entfacht: »Mein Sohn ist sechs, bei ihm dominieren die roten Autos.« Die auch bei dem dreijährigen Schwesterchen schon ab und zu parken. (GEA)