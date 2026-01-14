Was in Metzingen 2026 geboten ist

Kooperieren in Sachen Tourismus und attraktives Metzingen: Verantwortliche der Cityinitiative Metzingen, der Metzingen Marketing und Tourismus GmbH, der Motorworld Metzingen und der Tourismusgesellschaft Mythos Schwäbische Alb.

METZINGEN. Rund 4,5 Millionen Besucher pro Jahr kommen allein in die Outletcity Metzingen. Zunehmend finden sie auch den Weg in die Innenstadt. Wie und wann das noch besser werden könnte, kam beim Pressegespräch der Metzingen Marketing und Tourismus GmbH zu deren Jahresprogramm am Mittwoch in der Motorworld heraus. Und auch, was Kooperationspartner der MMT planen und wie es mit Leerstand in der Stadt aussieht.

Events

Zu den Highlights zählen der alle zwei Jahre aufgelegte Osterpfad im Weinberg vom 20. März bis zum 7. April und das um einen Afterwork-Abend verlängerte Maultaschen-Fäschdival vom 19. bis 21. Juni in der Innenstadt, der Outletcity und auf dem Kelternplatz. Der Ermstalmarathon am 12. Juli und der Sommerabend im Weinberg am 8. August, dessen neues Konzept mit Besucherlimit und Security auf durchweg positive Rückmeldungen stieß, sind ebenso gesetzt.

Das erste Maultaschen-Fäschdival im Jahr 2025 war ein voller Erfolg, im Juni gibt es eine Neuauflage. Im Bild Dorte Schetter mit Maultäschle aus Marzipan, Vanille und Amarenakirschen. Foto: Frank Pieth Das erste Maultaschen-Fäschdival im Jahr 2025 war ein voller Erfolg, im Juni gibt es eine Neuauflage. Im Bild Dorte Schetter mit Maultäschle aus Marzipan, Vanille und Amarenakirschen. Foto: Frank Pieth

Vom 10. bis 12. September ist Open Air Kino, erneut im beeindruckenden Ambiente der Motorworld, und am 11. Oktober dort Gewerbe- und Industrieschau, die mit dem Azubi-Tag verbunden wird. All die Events sind Ergebnis einer Vernetzung von vielen, die schon Früchte trägt, wertschätzt MMT-Geschäftsführer Patrick Hubertz, gleichzeitig Erster Bürgermeister der Stadt. »Es gelingt uns immer mehr, dass auch die Innenstadt überregional bekannt wird.« Also nicht nur die Outletcity, die zu den weltweit geläufigen und erfolgreichen Einkaufsdestinationen zählt.

Wandern und Biken

Über 22 Kilometer lang führt der Gustav-Ströhmfeld-Wanderweg von Metzingen nach Neuffen, durch den Weinberg, auf schattigen Waldpfaden und mit zahlreichen Panoramablicken. Der Weg ist seit 2013 als Qualitätswanderweg des Deutschen Wanderinstituts (einem Premiumweg vergleichbar) zertifiziert und wurde nun für drei weitere Jahre rezertifiziert.

Die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb legt derweil Broschüren mit lohnenden Wanderwegen auf, zu denen auch örtliche Rundwege zählen. Auch schöne Radwege sind neu zusammengefasst. »An einer Mountainbike-Konzeption wird seit 2025 gearbeitet«, geht Geschäftsführerin Sarah Reinhardt auf ein weiteres Feld ein, »das wird uns die nächsten beiden Jahre noch beschäftigen.«

Einzelfall oder Trend? In der Wilhelmstraße und am Lindenplatz stehen in dichter Folge gleich drei Ladengeschäfte leer. In der sonstigen Innenstadt gibt es punktuell auch Leerstand. Foto: Markus Pfisterer Einzelfall oder Trend? In der Wilhelmstraße und am Lindenplatz stehen in dichter Folge gleich drei Ladengeschäfte leer. In der sonstigen Innenstadt gibt es punktuell auch Leerstand. Foto: Markus Pfisterer

Innenstadt-Attraktivierung

Ein ganzes Bündel von Maßnahmen soll Metzingen noch attraktiver machen. Das sieht das Konzept der Innenstadt-Berater vor, das die Cityinitiative maßgeblich angestoßen hatte. Was genau davon umgesetzt wird, wollen weder Bürgermeister Hubertz noch CIM-Vorstandsmitglied Michael Wurz verraten, kommt die Sache doch erst im Frühjahr in den Gemeinderat. »Das Konzept ist fertig, alle Maßnahmen sind mit Budget hinterlegt«, sagt Hubertz.

Konkretere Andeutungen macht er auch: »Es geht um die Visibilisierung von Verkehrswegen und die Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Stadt.« Bahn sich ein neues Fußgängerleitsystem vom Bahnhof über Kelternplatz und Innenstadt zur Outletcity an?

In der Innenstadt soll es mehr Schatten geben: Mobile Pflanztröge mit Bäumen und Blumen, wie sie am Kelternplatz schon stehen. Foto: Markus Pfisterer In der Innenstadt soll es mehr Schatten geben: Mobile Pflanztröge mit Bäumen und Blumen, wie sie am Kelternplatz schon stehen. Foto: Markus Pfisterer

Wurz lässt ein weiteres Stichwort fallen: »Beschattung.« Damit könnte mehr Grün in der Innenstadt gemeint sein - wie es die Bäume in den auch mit bunten Blumen ausgestatteten mobilen Pflanztrögen bereits vormachen.

Leerstand

Eine Innenstadt ist nur dann für Kunden und Geschäftsleute attraktiv, wenn sie pulsiert. In Teilen der Wilhelmstraße ist das Gegenteil der Fall. Binnen rund 100 Metern stehen seit Monaten gleich drei Ladenlokale leer, gleich dahinter auch das frühere Keramik-Atelier von Kathrin Bindemann und Eberhard Benz am Lindenplatz in einem stattlichen Haus, das der Stadt gehört. Hat Metzingen ein Leerstandsproblem?

Das verneinen sowohl Patrick Hubertz als auch Michael Wurz. »Leerstand ist temporär und aus unserer Sicht in überschaubarem Rahmen«, schätzt der Erste Bürgermeister und MMT-Chef die aktuelle Lage ein. Natürlich spielen die Ladenmieten eine Rolle. »Unsere Aufgabe ist es, Kundenfrequenz in die Stadt zu bringen. Über die Türschwelle bringen muss sie der Händler.«

Er räumt ein, dass es bei der Ladenwiederbelebung »in den letzten drei, vier Jahren ganz viel Arbeit für die Wirtschaftsförderung« gab, sieht Metzingen aber mit Blick auf »vergleichbare Städte gut aufgestellt«. (GEA)