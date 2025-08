Was das Bad Uracher Sommer-Open-Air-Kino bietet

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Es ist eine Traditionsveranstaltung, die sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit erfreut und die ein treues Stammpublikum verzeichnen kann: Das Bad Uracher Sommer-Open-Air-Kino startet am Donnerstag, 7. August, in seine 32. Auflage. Die Besucher kommen aus der Umgebung und weit darüber hinaus - »das Einzugsgebiet reicht von der Donau bis zum Neckar«, erzählt Thorsten Hail, der Vorsitzende des Stadtjugendrings. Der Stadtjugendring ist von Beginn an gemeinsam mit dem Kulturamt der Stadt für die Organisation und Umsetzung verantwortlich.

Viele von ihnen sind Stammgäste: Was sicherlich auch am Programm liegt, das sich gerne mal abseits der Hollywood-Blockbuster und Mainstream-Filme bewegt. »Wir legen immer einen Schwerpunkt auf den europäischen und deutschen Film«, erklärt Thorsten Hail. Der Großteil der gezeigten Filme, insgesamt sieben an der Zahl, sind diejenigen, die im Lauf des vergangenen Kinojahres im Uracher Kino Forum 22 am besten gelaufen sind. Hinzu kommen drei aktuelle Streifen, die erst kürzlich in den Kinos angelaufen sind - nämlich »Der Salzpfad«, »Karli & Marie« und »The life of Chuck«. Letzterer stammt, wie auch die Bob Dylan-Biografie »Like a complete unknown« aus den USA, aber von einer unabhängigen Produktionsfirma.

Da der umfangreiche Umbau des Residenzschlosses noch andauert, verwandelt sich auch in diesem Jahr stattdessen der Hof der Altstadtschule in einen Kinosaal auf Zeit. In den vergangenen zwei Jahren hat dies bestens funktioniert: Der Platz ist geräumig und ruhig, sodass man das Freiluftkino genießen kann. Für bis zu 600 Besucher kann dort bestuhlt werden, je nach Film und Wetterlage hat man diese Zahl öfters erreicht.

Städtische Mitarbeiter, Fördervereins- und Stadtjugendringmitglieder sowie Kino-Mitarbeiter und Freunde sind an den Kinoabenden und zusätzlich beim Auf- und Abbau im Einsatz. Oft ist es schon die zweite Generation, die beim Getränke- und Essensverkauf hilft, Filme vorführt oder am Einlass Dienst tut. Nun bleibt also nur zu wünschen, dass der Sommer zurückkehrt und den lauen Kinonächten unter freiem Himmel nichts mehr im Weg steht. (GEA)