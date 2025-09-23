Was beim Metzinger Weinlaubenfest geboten sein wird

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Vor dem Vergnügen steht wieder mal viel Arbeit: Zwei Aufbauschichten und eine Abbauschicht hat der Förderkreis Metzinger Keltern (FMK) organisiert, um die acht Weinlauben auf Metzingens historischem Platz und wieder herunter zu bringen. Offen sind die Lauben ab Freitag, 26. September, ebenso das Weinbaumuseum. »Bei uns gibt's noch Blanc de Noir«, kündigt Dr. Ulrich Gärtner vom FMK bei der Vorschau aufs dreitägige Weinlaubenfest an. »30 Aktive pro Tag, insgesamt 70 bis 80 Leute arbeiten«, informiert er. So lässt sich der Festklassiker des Förderkreises, der 450 Mitglieder hat, stabil auf die Beine stellen.

Verbunden ist das Fest am 28. September mit dem verkaufsoffenen Sonntag. Von 13 bis 18 Uhr läuft er, rund 40 Einzelhändler und Gastronomen - nah am Rekord - öffnen ihre Türen, daneben natürlich auch die Outletcity. In der Fußgängerzone Stuttgarter Straße wird es einen Biosphärenmarkt geben, bei dem an 23 Ständen frische Kartoffeln, Obst aus dem Ermstal oder Schafwolle von der Alb genauso zu haben sein werden wie Kunsthandwerk und jede Menge touristische Infos. »Ganz verschiedene Bereiche der Diversität«, erläutert Jana Koegst vom Biosphärengebiet.

Metzi-Maus und Fritzle im Maskottchen-Rennen

Die Organisatoren des Aktionstags um Patrick Hubertz und Lea Bahr von der Metzingen Marketing und Tourismus GmbH (MMT), Walburg Speidel und Jana Koegst von der Biosphärengebietsverwaltung, die Outletcity AG mit Sprecherin Tamara Link und die Cityinitiative Metzingen mit Vorstand Silvio Flemmig betonen den Gemeinschaftsgedanken. »Wir wollen Regionalität in den verschiedensten Facetten zeigen«, sagt MMT-Geschäftsführer Hubertz, in persona auch Metzingens Erster Bürgermeister.

Auch dem Publikum von Welt. Das wird in den Outlets am Sonntag Rabatte von bis zu 80 Prozent finden und auf dem Hugo-Boss-Platz zwei Foodtrucks. Die Einzelhändler zeigen in der Reutlinger und der Stuttgarter Straße an Ständen ihre Produktpalette, setzen auf Mitmachaktionen und auf das Maskottchen Metzi-Maus, das sich mit dem VfB-Maskottchen Fritzle in der Fußgängerzone das Rennen um die meisten Blicke liefern kann und inzwischen auch als Merchandise-Artikel zu haben ist, für 19,95 Euro.

Zu kühl für draußen? Auf in die Festkelter!

Entertainer Didi von Au unterhält, Luftballonkünstler Hebbe zaubert Kreationen für die Kinder. Fehlt nur noch gutes Wetter für das Aktionswochenende. Trocken und kühl soll es werden. Der FMK und seine Caterer fahren laut Ulrich Gärtner zweigleisig, erwarten in der gemütlich beheizten Festkelter genauso Besucher wie in der Kelternplatz-Gasse vor. »Ein Caterer baut in der Offenen Marktkelter auf.«

Strömen an Top-Verkaufssonntagen deutlich über 30.000 Einkaufs- und Erlebnishungrige in die Sieben-Keltern-Stadt, rechnet Hubertz im derzeit schon rauen Herbst mit ein paar weniger. Beschaulicher wird es bei den Weinlaubenfestliebhabern auf dem Kelternplatz zugehen. Dort ist am Freitag von 17 bis 23 Uhr, am Samstag von 14 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr Betrieb. »Es ist der bewährte Mix aus Essen und Musik«, blickt FMK-Mitglied Ulrich Gärtner voraus. Für die Vegetarier gibt's Flammkuchen. Vertraute Gespräche werden bei allen nicht fehlen. Das Schlückchen Metzinger Rosé-Sekt, das im Pressegespräch eher Deko-Zwecken diente, darf dann auch in die Kehlen wandern. (GEA)