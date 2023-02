Am 19. Juni haben das Betreiberpaar Katrin und Sebastian Rampp den neuen Dorfladen in Rübgarten eröffnet. An diesem Tag haben Bürgermeister Christof Dold (rechts) und Ortsvorsteherin Brigitte Rapp (vorne links) Rampps gratuliert. Foto: Mara Sander Am 19. Juni haben das Betreiberpaar Katrin und Sebastian Rampp den neuen Dorfladen in Rübgarten eröffnet. An diesem Tag haben Bürgermeister Christof Dold (rechts) und Ortsvorsteherin Brigitte Rapp (vorne links) Rampps gratuliert. Foto: Mara Sander

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.