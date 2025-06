Warum ein Teil der Bad Uracher Amanduskirche bis 2030 vernetzt sein wird

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ab Donnerstag wird ein Teil der Stiftskirche St. Amandus wohl über Jahre hinweg vernetzt sein. Die kurzfristige Aktion ist nach einer Routineuntersuchung des Gebäudes, die alle zwei Jahre aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht stattfindet, notwendig geworden. »Überraschend«, wie Anke Class zugibt. Gleichzeitig betont die Kirchenpflegerin der evangelischen Kirchengemeinde: Es habe zu keiner Zeit Gefahr für Passanten bestanden und das wird auch weiterhin nicht der Fall sein. Nicht zuletzt deshalb werde die Außenfassade der Amanduskirche im regelmäßigen Turnus von zwei Jahren untersucht.

Stein für Stein, Riss für Riss haben Jörg Greiner vom Architekturbüro Hartmaier aus Münsingen und der Balinger Steinmetz Frank Eger das Gemäuer unter die Lupe genommen und jeden Schritt dokumentiert – bis auf die Kirchturmspitze hinauf. Dort befindet sich der Hahn, wo sich ein Zweig regelrecht eingeflochten hatte – wohl sei laut Class ein Vogel der Verursacher gewesen. Der Zweig wurde ebenso wie viele allerlei sonstiges Grünzeug und Efeu von den beiden Fachleuten entfernt, die an einem Kranausleger hängend aus einem Korb heraus agierten. Nicht nur das: Auch lose Gesteinsteile wurden abgeschlagen, weggenommen oder, wenn möglich, vor Ort geklebt und gedübelt.

Kirchengemeinde brauche fünfjährige Vorlaufzeit

An der Südseite des Gebäudes machten die beiden über dem Dach eine folgenschwere Entdeckung: Die vor 125 Jahren bei der umfangreichen Sanierung der Amanduskirche verarbeitenden Zementfugen verbinden sich nicht mehr mit dem Stein. Das Material sei damals laut Anke Class im Trend gewesen und galt als beständig. Wie sich’s nun bei der Routine-Untersuchung herausstellte, ist es das nicht. Mit fatalen Folgen. »Um Zeit zu gewinnen, überschlagen wir den Bereich mit einem schwarzen Netz«, erklärt die Kirchenpflegerin. Nach derzeitigem Stand wird es bis mindestens 2030 in diesem Bereich des Daches hängen. Die Kirchengemeinde brauche eine fünfjährige Vorlaufzeit, um die überraschend auf sie zukommenden Sanierungsarbeiten vorbereiten zu können. Über mögliche Kosten könne sie noch gar nicht sprechen, man habe mit dem Netz auf die Schnelle eine Erstmaßnahme auf die Beine gebracht. Betroffen ist nur das Hauptschiff entlang des Gabriel-Biel-Platzes, der Chor wurde erst vor einigen Jahren saniert. Die ebenfalls um 1900 sanierte, am Stiftshof gelegene Nordseite der Amanduskirche ist von dem aufgetretenen Fugenproblem nicht in dem Maß betroffen: Sie sei, so Anke Class, Wind und Wetter nicht so extrem ausgesetzt – der Zustand der Steine sei erheblich besser.

Vor der Untersuchung stand bereits fest, dass das Brauttor ab 2026 saniert wird. Dazu gehören auch die beiden Säulen an der Seite mit Steinblumen als Abschluss. Sie sollen exemplarisch gerichtet werden, um zu wissen, was bei einer möglichen Sanierung der anderen Säulen entlang des Hauptschiffs auch finanziell auf die Kirchengemeinde zukommen könnte. Klar sei auch schon gewesen, dass diese Säulen mit einem Netz gesichert werden. Dennoch wurden von Greiner und Eger einzelne Steinblumen, die mit Metalldornen gesichert sind, aus Sicherheitsgründen abgenommen oder sofort bearbeitet.

Wer die Amanduskirche in den vergangenen Tagen noch fotografierte, hatte Glück: Die nächsten Jahre wird die Südseite kein vorzeigbares Motiv mehr sein. (GEA)