Wannweiler Feuerwehr bekommt nun doch einen Einsatzleitwagen

Frank Herrmann (2. von links) ist der Kommandant der Wannweiler Feuerwehr. Auf dem Bild ist mit Bürgermeister Dr. Christian Majer (rechts) sowie seinen Stellvertretern Axel Ludäscher (links) und Lars Kleeblatt zu sehen.

WANNWEIL. Die Feuerwehr bekommt einen neuen Einsatzleitwagen (ELW). Das hat der Gemeinderat beschlossen. Feuerwehr-Kommandant Frank Herrmann beziffert die Kosten - je nach Ausstattung - auf 175.000 bis 190.000 Euro. Im Haushaltsplan sind dafür 225.000 Euro eingestellt. Die Verwaltung hat bereits im Januar einen Zuschussantrag gestellt, der im Mai positiv beschieden wurde: Vom Land kommen 60.000 Euro.

»Wir sollten zur Tat schreiten«

Über das Feuerwehrauto wurde schon bei den Haushaltsberatungen im Januar heftig diskutiert. Die Grünen hätten die Anschaffung gern um zwei bei drei Jahre geschoben und das Geld lieber in die Sanierung von gemeindeeigenen Gebäuden gesteckt. Man einigte sich schließlich darauf, den ELW mit einem Sperrvermerk im Haushaltsplan zu lassen. Ein Sperrvermerk bedeutet, dass das Geld erst nach einer erneuten Diskussion vom Gemeinderat – wenn genauere Zahlen, Daten und Fakten zur Finanzierung und Förderung vorliegen – freigegeben darf. Wegen des Sperrvermerks hatte auch die CDU-Fraktion für das Auto gestimmt, die ursprünglich zunächst prüfen lassen wollte, ob es überhaupt notwendig sei. »Es gibt deutlich günstigere Varianten«, hatte CDU-Chef Erich Herrmann damals gemeint.

»Ich habe mich jetzt etwas besseren belehren lassen«, sagt der CDU-Chef Erich jetzt zum Feuerwehr-Chef Frank Herrmann. Kritik nur am Fahrzeugtyp: »Hätte es nicht einen Vito getan«, fragt Erich Herrmann, »es gibt genügend Feuerwehren, die den auch fahren.« Welches Fabrikat in Wannweil zum Einsatz kommt, weiß bis jetzt noch niemand - das Fahrzeug wird jetzt erst ausgeschrieben, darüber abgestimmt wird im Januar 2026. Der von Erich Herrmann angesprochene Mercedes Vito kommt in der Tat bei vielen Feuerwehren zum Einsatz. »Kleinere Fahrzeuge kommen aber eher bei den Feuerwehren zum Einsatz, die mehrere Fahrzeuge haben«, erklärt Frank Herrmann. In Wannweil ist ein größeres Auto mit zwei Arbeitsplätzen nötig, macht die Feuerwehr-Spitze klar.

So könnte der Einsatzleitwagen der Wannweiler Feuerwehr aussehen, den der Gemeinderat jetzt auf den Weg gebracht hat. Foto: Grafik: Feuerwehr So könnte der Einsatzleitwagen der Wannweiler Feuerwehr aussehen, den der Gemeinderat jetzt auf den Weg gebracht hat. Foto: Grafik: Feuerwehr

»Wir wollten die Investition schieben«, blickt Grünen-Rat Joachim Hespeler auf die Haushaltsberatung zurück, »aber jetzt, wo wir einen positiven Förderbescheid haben, der verfällt, wenn wir ihn nicht nutzen, sollten wir das anpacken.« Ganz im Sinne der Wannweiler Feuerwehr-Spitze: »Wir sollten zur Tat schreiten.«

»Das ist kein Abwinken, sondern das Ergebnis intensiver Absprachen«

Erich Herrmann bleibt bei seiner Enthaltung. »Ich habe kein Problem damit, dass die Feuerwehr dieses Fahrzeug haben möchte«, so der CDU-Chef, »aber warum hat man keine Alternativen geprüft?« Bei der Feuerwehr Metzingen hätte man sich das anschauen können, ist er überzeugt. Ohne in Zusammenhang mit seiner Enthaltung das Wort »Protest« auszusprechen: Erich Herrmann zeigt sich not amused, »dass wir automatisch jeden Wunsch der Feuerwehr übernehmen«.

»Noch nie das Gefühl gehabt, dass man uns was aufschwätzen wollte«

Eine Bemerkung, die die energische Gegenrede von Bürgermeister Dr. Christian Majer hervorruft: Er habe in den sieben Jahren, in denen er in Wannweil als Verwaltungs-Chef die Verantwortung trägt, »noch nie das Gefühl gehabt, dass man uns was aufschwätzen wollte«. Die Sache - die Anschaffung eines Einsatzleitwagens - sei wohl überlegt, betont der Bürgermeister. »Die Feuerwehr hat extrem viel Zeit aufgebracht, die Gemeinde zu unterstützen«, so Majer, »dieser Prozess war in alle Richtungen offen«. Die Entscheidung für einen neuen ELW: »Das ist kein Abwinken, sondern das Ergebnis intensiver Absprachen.« (GEA)