Wandern in Gomaringen zur Unterstützung von Vereinen und Hilfsorganisationen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. »Wer noch auf die Toilette muss, sollte jetzt gehen!« Wanderführer Günter Müller schaute in die Runde. Kurz nach elf Uhr am Sonntag: Die 28 Leute waren startklar. Alle fünf Minuten lief eine Gruppe vom Parkplatz an der Gomaringer Festhalle los. Für jeden gewanderten Kilometer einer Person wanderte je ein Euro in die Spendenkasse. Läuferinnen und Läufer entschieden selbst wohin das Geld jeweils gehen sollte.

»Ich laufe mit um die Organisation Lernen im Tandem zu unterstützen, für die ich tätig bin«, sagte die Tübingerin Gudrun Zwick. »Spenden können wir immer brauchen. Dafür tun wir alles.« Sie schloss sich der Gruppe um Günter Müller an, gemeinsam mit ihrem Schützling Naomi Shodipo und deren drei Geschwistern. Die aus Nigeria stammende Sechstklässlerin nutzt Lernen im Tandem, um ihre Schwächen in Mathematik zu beheben.

Wanderer erliefen Geld für Vereine und Hilfsorganisationen

Britt Wald, Volleyballerin in der dritten Mannschaft des Tübinger Modells, wanderte, um Geld für ihren Sportverein zu erlaufen. Mit ihren drei Kindern zwischen sechs Jahren und neun Monaten wählte sie die Familienrunde, die, über drei Kilometer, durch die Streuobstwiesen führte: »Es war ein bisschen nass. Wir haben immer wieder Pausen gemacht, damit auch alle mitkamen.«

Ein Team vom Albverein rund um Siegfried Bürker hatte die Touren ausgewählt. 80 Wanderführer standen für die Gruppen mit jeweils um die 30 Teilnehmern parat. Jeder Wanderführer hatte ein sechs Seiten starkes Heftchen dabei, in welchem die Sehenswürdigkeiten entlang des jeweiligen Wanderwegs vermerkt waren. Jede Tour wartete mit einigen Schmankerln auf.

Jede Tour führte durch reizvolle Landschaften

Günter Müller führte seine Gruppe in Richtung des Gewanns Buchbach, zur Hochzeitswiese. Frisch verheiratete Gomaringer Paare pflanzen dort traditionell einen Baum. Die Strecke führte weiter entlang des Erdmannsbachs zur »Somaschell«, der ehemaligen Bahnlinie nach Gönningen, wo die Gomaringer einst »Soma«, also Pflanzensamen, einkauften. Gleich gegenüber befinden sich die ehemaligen Mühlen an der Wiesaz.

Die einzelnen Strecken waren so gut ausgeschildert, dass die beiden Nachzüglerinnen Annette Weitmann und Rose Beck aus Betzingen noch Anschluss an eine Gruppe fanden. Letztere gestand: »Es hat aber auch Spaß gemacht, eine Zeit lang nur zu zweit zu laufen.« Mit der Gruppe erlebten sie den Duft von Bärlauch und Waldmeister. Sie sahen Pferde, Kühe und zwei flüchtende Ziegenböcke. Und: »Das Schützenhaus hatte offen!«

Erstmals gab es eine Strecke für Menschen mit Handicap

Laut Jens Albus, im Bereich der Marktkommunikation der Kreissparkasse tätig, fand die erste von der KSK organisierte Spendenwanderung 2019 statt. »Dieses Jahr haben wir erstmals eine Strecke über zwei Kilometer für Menschen mit Handicap dabei.« Neben der Unterstützung für Vereine und Hilfsorganisationen wolle man mit der Spendenwanderung auf den Naturschutz hinweisen.

Daher durften Kinder, die auf der Familientour unterwegs waren, an einem Quiz rund um die Natur teilnehmen. Um 13 Uhr wurden die Preise verlost: Der Gewinner bekam eine Saisonkarte für ein Freibad der eigenen Wahl. Der zweite Preis war eine Übernachtung im Roßberghaus, der dritte Preis ein E-Roller. (GEA)