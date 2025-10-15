Walddorfhäslacher verwandelt Rostlaube in Rallyeauto

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. »Ich lebe mit dem Motorsport, das hat mich schon immer interessiert«, sagt Jakob Böpple, lächelt und schaut, mit dem Arm auf das Autodach gestützt, auf seinen Fiat Abarth 600. In vielen Werkstattstunden und mühevoller Kleinarbeit hat der gelernte Karosseriebauer aus Walddorfhäslach über zehn Jahre hinweg aus einer alten Rostlaube ein strahlend weißes Rallyeauto zusammengeschraubt und -geschweißt. Und er hat sich damit einen Traum erfüllt: einen Start beim Bergpreis in Neuffen.

Wenn man das Foto betrachtet, wie das Fahrzeug einmal ausgesehen hat, kann man es kaum glauben, was aus dem verrosteten Etwas geworden ist. Vorderfront und Kühlerhaube fehlten ganz, der Rahmen noch blassblau gestrichen, im Innenraum ist außer dem Lenkrad fast nichts mehr vorhanden. Überall lugen Roststellen hervor.

Auto stand im Hühnerstall herum

»Zwanzig Jahre stand das Auto so in einem Hühnerstall herum«, erzählt Böpple. Ein Schlosser wollte es eigentlich einmal herrichten, hat aber die Lust daran verloren. »Dann hab ich es gekauft, mit allen Ersatzteilen, und seine Mutter war glücklich, dass sie jetzt mehr Platz für die Hühner hatte«, meint Böpple und lacht.

Im Jahr 2014 war das. Da hat der Walddorfhäslacher Karosseriebauer angefangen, das rostige Gefährt zu bearbeiten. Er hat die Karosseriereste auseinandergeschraubt und mit einem Sandstrahler bearbeitet. Böpple: »Das hat schon mal ein Vierteljahr gedauert.« Nach vielen weiteren Arbeitsstunden ist der Rahmen dann in ein Tauchbad gekommen, um dem Fiat eine KTL-Beschichtung zu verpassen, »die ist praktisch besser als bei einem neuen Fahrzeug«. Danach sah der alte Fiat schon eher nach Auto aus.

So sah der Fiat 600 aus, als Jakob Böpple ihn vor zehn Jahren kaufte. Foto: Privat

Ursprünglich steckte ein 18-PS-Motor in dem Fiat. Heute hat er einen 70-PS-Motor mit einem Fünf-Gang-Getriebe. Den hat Böpple mithilfe von Hubert Nagl, einem passionierten Rennfahrer, aufgetrieben. Aus dem Fiat 600 wurde ein Fiat 770 Jagst. Nach dem Vorbild von Carlo Abarth.

Die Bezeichnung Abarth wird heute als Marke für besonders leistungsstarke Fiat-Modelle verwendet. Das Firmenlogo zeigt einen Skorpion in Anlehnung an das Sternzeichen des Firmengründers Carlo Abarth, der sich in Italien in den Fünfzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts auf den Bau von Sportwagen mit kleinem Hubraum spezialisiert hatte.

Söhne halfen bei der Erfüllung des Wunschtraums

Das meiste bei der Restaurierung des Fiat-Oldtimers hat Jakob Böpple selber gemacht. Aber er hatte auch wichtige Helfer, wie zum Beispiel seinen Sohn Jürgen, ein gelernter Lackierer. Ihm gefiel es gar nicht, dass sein Vater den Oldtimer in der Farbe Silber lackieren lassen wollte. Das passe nicht zu dem Auto, meinte der Sohn, und er konnte den Vater von seiner eigenen Idee überzeugen. Jetzt strahlt das Rallye-Auto in der Abarth-Originalfarbe Weiß.

»Ich habe zehn Jahre lang immer wieder an dem Auto gebastelt«, erzählt Jakob Böpple - und dann war es soweit. Der Fiat Abarth 770 Jagst war fertig und konnte zugelassen werden. Er war bereit für die Straße und vor allem für Böpples Traum. Der Walddorfhäslacher bewarb sich für den Bergpreis in Neuffen. Früher handelte es sich bei der Veranstaltung um ein Rennen. Nach einem tragischen Unfall wurde die Bergrallye 1983 eingestellt. Über dreißig Jahre später aber wurde der Bergpreis wiederbelebt, allerdings nicht als Rennen, sondern als Oldtimer-Show mit historischer Präsentationsfahrt die Neuffener Steige hinauf.

»Es hat nicht lange gedauert und dann kam die Zusage«, berichtet Böpple. Er freute sich sehr darüber, denn es gab rund 250 Bewerbungen für den Bergpreis, die Veranstalter lassen aber jetzt nur noch 120 Oldtimer zu, denn mehr geht nicht. Und so war Jakob Böpple dann am Sonntag, 7. September, vor Ort mit seinem Fiat Abarth.

Taxifahrt auf der Nordschleife

»Es war ein tolles Erlebnis«, meint Böpple und schwelgt in der Erinnerung. Zusammen mit seinem Sohn Steffen ging es vier Kilometer die Neuffener Steige hinauf. In regelmäßigen Abständen wurden die Fahrzeuge hintereinander auf die kurze Reise geschickt. Es ist zwar kein Rennen mehr, »aber man fährt schon, was das Auto hergibt, geht aber nicht an die Grenzen. Einmal bin ich gefahren, einmal mein Sohn«.

Schon früher ist Jakob Böpple bei kleinen Rallyes an den Start gegangen. In den Siebzigerjahren, als er Mitglied im Rallye-Club in Böblingen war. Damals mit einem NSU TTS, »ein super Auto«. Es handelte sich um Orientierungsfahrten, bei denen Böpple am Steuer saß und sein Beifahrer ihn mit einer Landkarte in der Hand über Straßen und Feldwege navigierte. Und noch ein Highlight: Vor zwei Jahren erhielt er als Geburtstagsgeschenk eine Taxifahrt um die Nordschleife des Nürburgrings, »das war ein super Erlebnis«.

Böpple ist gelernter Karosseriebauer. Seine Ausbildung absolvierte er in Reutlingen. Zehn Jahre lang arbeitete er danach bei Daimler in Sindelfingen in der Entwicklung. Es war die Zeit, als Gurt und Airbag erstmals in Fahrzeuge eingebaut wurden. Im Jahr 1980 machte sich Jakob Böpple in Walddorfhäslach selbstständig. 2009 hat sein Sohn Steffen den Betrieb übernommen. Böpple saß übrigens auch 15 Jahre lang im Gemeinderat in Walddorfhäslach. (GEA)