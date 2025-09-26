Walddorfhäslacher Schulleiterin stellt sich der Öffentlichkeit vor

Die neue Schulleiterin der Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule stellte sich bei der Gemeinderatssitzung in Walddorfhäslach erstmals der Öffentlichkeit vor. Links Bürgermeisterin Silke Höflinger.

WALDDORFHÄSLACH. Erstmals stellte sich die neue Leiterin der Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule, Ina Selle, im Gemeinderat der Öffentlichkeit vor. Wie sie am Donnerstag dem Gremium gegenüber erklärte, ist sie derzeit noch »abgeordnete Schulleiterin«, da ihr Vorgänger, Ralf Michael Röckel, für zwölf Monate noch ein sogenanntes Sabbatjahr (eine befristete berufliche Auszeit) macht, ehe er »endgültig in Rente geht«. Erst dann wird seine Position nahtlos an Ina Selle übergeben.

Selle war zuvor stellvertretende Schulleiterin an der Gotthard-Müller-Schule in Filderstadt, ebenfalls eine Gemeinschaftsschule. Weitere einschlägige Erfahrungen sammelte sie vor Jahren bereits in Ammerbuch. »Ich habe dort die Gemeinschaftsschule mit aufgebaut«, berichtete sie. In dieser Zeit habe sie auch Röckel kennengelernt.

Schulamt auf Suche nach Stellvertreter

Seit 15. September ist Selle nun offiziell an der Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule und hat bereits ihre ersten Dienstbesprechungen hinter sich. »Die Stimmung an der Schule ist sehr gut«, sagte sie. Sie sei sehr gut aufgenommen worden, »die Kolleginnen und Kollegen sind sehr engagiert und sehr unterstützend«. Sie möchte nun »Dinge erhalten und neue auf den Weg bringen«.

Eine stellvertretende Schulleiterin oder einen stellvertretenden Schulleiter für die Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule gibt es bisher noch nicht. Die Stelle wird vom Schulamt im Oktober noch ausgeschrieben. Die Besetzung gehe dann aber schneller als bei der Rektorenstelle, da »das Schulamt das selber macht«, so Selle. Im Augenblick machen »zwei Kollegen den Vertretungsplan«. (GEA)