Walddorfhäslach festigt weiter die Partnerschaft mit Mignaloux-Beauvoir

WALDDORFHÄSLACH. In Walddorf gibt es eine Reihe von historischen, denkmalgeschützten Gebäuden. Als der Ort 2004 seinen 800. Geburtstag feierte, wurde deshalb ein Flyer erstellt, der einen »historischen Rundweg« mit mehreren Stationen durch den Ort beschreibt. Im Rahmen der Unterzeichnung der Gemeindepartnerschaftsurkunde zwischen Walddorfhäslach und dem französischen Mignaloux-Beauvoir Anfang Juni 2025 aktualisierte und übersetzte Ortshistoriker Oliver Wezel diesen Flyer ins Französische.

Seit 2004 hat sich einiges im Ort verändert. Damals war beispielsweise der »Ochsen« noch in einem erbärmlichen Zustand. Auch war nicht klar, was aus der Alten Molkerei wird. Die Ortskernsanierung in den vergangenen Jahren hat dem Zentrum von Walddorf nun ein neues, attraktives Gesicht verpasst. Viele historische Gebäude wurden grundlegend saniert und prägen nun wesentlich das Ortsbild.

»Diese Veränderungen mussten natürlich in den Flyer aufgenommen werden«, berichtet Roswita Decker-Röckel vom Partnerschaftskomitee. Der damals baufällige »Ochsen« kam gar nicht mit Bild in dem alten Flyer vor. Heute ist er mit seiner kleinen Holzbrücke eines der Prunkstücke der Ortskernsanierung und wurde damit auch Teil des »historischen Rundwegs«. Aus diesem Grund wurde auch die Ortskernsanierung selbst auf Wunsch von Bürgermeisterin Silke Höflinger in den Flyer mit aufgenommen.

Französische Gäste lesen Korrektur

Oliver Wezel hat verwandtschaftliche Beziehungen nach Frankreich und spricht sehr gut Französisch. Deshalb war er für die Übersetzung des Flyers prädestiniert. Als dann an Ostern im Rahmen des Austausches Gäste aus Mignaloux-Beauvoir, Pierre und Eliane Jaunay, bei Roswita Decker-Röckel zu Besuch waren, wurden die beiden gleich fürs Korrekturlesen eingespannt, was sie gerne auf sich nahmen.

Danach ging der Flyer in Druck. Das Layout hatte zuvor Werner Böttler erstellt. Rechtzeitig zum Wochenende vom 6. bis 8. Juni, an dem die Partnerschaftsurkunde unterzeichnet wurde, war der Flyer fertig. »An dem Freitag hat es dann eine schöne Ortsführung mit Oliver Wezel für die französischen Gäste durch Walddorf gegeben, die als Beigabe den Flyer erhalten haben«, erzählt Bürgermeisterin Höflinger. Auch die Führung durch Tübingen am darauffolgenden Tag hatte Wezel übernommen.

Oliver Wezel führte die französischen Gäste durch Walddorf. Foto: Privat

Für Höflinger ist die deutsch-französische Partnerschaft sehr wichtig. »Ich habe während meiner Schulzeit schon an einem Schüleraustausch teilgenommen«, hebt sie ihre Beziehungen zu Frankreich hervor. Als Bürgermeisterin habe sie schon früh versucht, eine Gemeindepartnerschaft aufzubauen. Die ersten Versuche 2014 und 2018 scheiterten, »aber ich bin drangeblieben«.

Über die Homepage des »Rats der Gemeinden und Regionen Europas«, wo an einem Austausch interessierte Gemeinden gelistet werden, kam dann der Kontakt zu Mignaloux-Beauvoir zustande. Im Jahr 2022 besprach Höflinger in einer Videokonferenz (»es war die auslaufende Corona-Zeit«) mit Roselyn Hayet, der Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees in Mignaloux-Beauvoir, das weitere Vorgehen.

Seit dem 6. Juni sind die beiden Gemeinden nun partnerschaftlich verbunden. Diese freundschaftlichen Beziehungen seien so wichtig, vor allem auch in der heutigen Zeit, in der die Weltlage sehr angespannt sei, sagt Höflinger. Diese deutsch-französische Achse sei der Motor der Europäischen Union und so ein Teil von Frieden und Freiheit in Europa.

Deutsch-französischer Stammtisch im Juli

Durch die Begegnungen im Rahmen der Gemeindepartnerschaften kämen Menschen unterschiedlicher Kulturkreise zusammen, die »miteinander reden, sich verständigen und Gemeinsames erleben«. So sieht es auch Roswita Decker-Röckel: »Es ist wichtig, persönliche Beziehungen diesseits und jenseits der Grenze zu knüpfen. Wir sind Freunde und keine Konkurrenten«. So erfahre man auch, was Friedenszeit bedeute.

Der Austausch zwischen Walddorfhäslach und Mignaloux-Beauvoir soll nun weiter ausgebaut werden, wie Höflinger und Decker-Röckel betonen. Es wird derzeit in Walddorfhäslach ein offener deutsch-französischer Stammtisch eingerichtet, der sich alle vier bis sechs Wochen treffen soll. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 24. Juli, 19 Uhr, in der »Linde« in Walddorf. Montags zuvor, am 21. Juli, gibt dann Emil Veit einen kostenlosen Französischkurs im Sitzungssaal im »Ochsen«. Auch diese Kurse sollen regelmäßig angeboten werden. (GEA)