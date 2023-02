Hinter der rechten Fensterfront zieht die Vinothek ein. Links daneben ist der Eingang zur Gemeindebücherei, die im ersten und zweiten Obergeschoss untergebracht ist. Das linke Gebäude mit dem Steg ist das ehemalige Gasthaus »Ochsen«. Foto: Veit Müller Hinter der rechten Fensterfront zieht die Vinothek ein. Links daneben ist der Eingang zur Gemeindebücherei, die im ersten und zweiten Obergeschoss untergebracht ist. Das linke Gebäude mit dem Steg ist das ehemalige Gasthaus »Ochsen«. Foto: Veit Müller

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.