Von Bempflingen ins TV: Ulrike C. Tscharre spielt Hauptrolle in »David und Goliath«

BEMPFLINGEN/BERLIN. Ulrike C. Tscharre kennt man aus Film und Fernsehen – bald ist sie in der neuen WDR-Medical-Reihe »David und Goliath« als Klinikchefin Dr. Veronika Jelinek zu sehen. Die Schauspielerin ist in Bad Urach geboren und in Bempflingen aufgewachsen. Im Interview mit dem GEA erzählt die 54-Jährige von ihrem Faible für schwäbisches Essen, ihrem Weg als Schauspielerin, ihrer Rolle als Klinikchefin und ihrem ganz persönlichen David-und-Goliath-Moment.

GEA: Frau Tscharre, vom Schwabenland hat es Sie nach Berlin verschlagen. Was vermissen Sie am meisten aus Ihrer schwäbischen Heimat?

Tscharre: Maultaschen und rote Wurst zum Grillen! Rote Wurst mag ich wirklich unglaublich gerne, überhaupt das schwäbische Essen finde ich ganz toll. Im Schwabenland kann man in jeden Landgasthof gehen und bekommt etwas Gutes zu essen – und eine gute Weinschorle.

GEA: In Berlin ist das also nicht so?

Tscharre: Berlin hat zwar eine relativ große schwäbische Community, und es gibt vereinzelt Läden mit schwäbischen Produkten. Wenn man aber richtig gut essen will, muss man in den Süden oder in den Südwesten Deutschlands gehen. In Bayern gibt es tolles Essen, in Baden-Württemberg oder im Saarland. Das ist ja auch kein Geheimnis.

GEA: Wenn Sie die schwäbische Kulinarik so vermissen – wie oft kommen Sie denn tatsächlich zu Besuch?

Tscharre: Mein Vater ist Österreicher, meine Mutter ist in Bempflingen geboren, wo wir auch gelebt haben. Jetzt leben meine Eltern in Österreich. Ich bin deshalb nicht mehr ganz so oft in der Nähe von Reutlingen oder Bempflingen. Aber meine Patentante und mein Patenkind leben noch dort, außerdem habe ich auch noch eine sehr gute Freundin in Reutlingen. Es gibt also noch Kontakte. Trotzdem ist es so, dass einen der Alltag doch sehr im Griff hat und es ist einfach auch echt weit weg für nur mal eben einen kurzen Besuch. Aber ich vermisse es.

GEA: Ihre ersten schauspielerischen Schritte haben Sie hier in der Region unternommen?

Tscharre: Genau. Mit 15 Jahren bin ich einer Theatergruppe beigetreten, die war in Metzingen ansässig. Da haben wir einmal im Jahr ein Stück produziert und mit dem sind wir dann auch auf Tour gegangen und hatten auch Gastspiele, im Landestheater Tübingen zum Beispiel. Wir wurden dann eingeladen und durften unsere Stücke zeigen. Und das war immer ziemlich toll.

GEA: Und das alles neben der Schule? Das war sicher sehr zeitintensiv. Aber für ihren Traum, der sich heute ja erfüllt hat, haben Sie das in Kauf genommen?

Tscharre: Ich damals nicht unbedingt den Traum hatte, Schauspielerin zu werden. Ich meine, Bempflingen ist wirklich ein kleiner Ort und wenn man da in den 70ern aufwächst, hat man jetzt nicht unbedingt im Kopf: Ach, ich werde Schauspielerin. Mir war selbstverständlich klar, dass Menschen Schauspieler werden. Jedoch hatte ich nicht in Betracht gezogen, dass ich das auch machen könnte. Trotzdem habe ich eben immer Theater gespielt und gemerkt: Das ist meine Leidenschaft. Nach dem Abitur habe ich erst einmal in Tübingen Literatur studiert, weil ich dachte, dann werde ich wenigstens Dramaturgin und kann am Theater arbeiten. Solange bis die Produktionen, an denen ich beteiligt war, immer professioneller wurden, und wir schließlich in Stuttgart am Studio Theater aufgetreten sind. Dort wurde ich dann auch einzeln für professionelle Produktionen engagiert. Da war mir klar: Ich will das jetzt richtig machen – oder gar nicht.

GEA: Konnten Sie zu dieser Zeit schon von der Schauspielerei leben?

Tscharre: In meinem Leben habe ich insgesamt acht Jahre gekellnert. Mein Weg war total zickzack. In meiner Altersgruppe gab es damals schon jede Menge Schauspieler, die bekannt waren. Deshalb war ich mir lange nicht sicher, ob mein Wunsch aufgeht. Nach einem Jahr in Köln bekam ich eine Hauptrolle in der ARD-Serie »Ina und Leo«, die wir über zwei Jahre lang drehten. Da dachte ich: Vielleicht funktioniert es ja doch. Dann hat es aber auch wieder Down-Phasen gegeben, in denen erst mal wieder nichts kam. Das hat mich dann natürlich wieder unsicher gemacht, genauso wie der Beruf des Schauspielers eben ein unsicherer ist. Doch damit muss man lernen zu leben. Erst, als ich »Im Angesicht des Verbrechens« [eine zehnteilige deutsche Krimiserie, die auf der Berlinale 2010 uraufgeführt wurde, Anm. d. Red.] gedreht habe, dachte ich: Jetzt bin ich wirklich angekommen in diesem Beruf.

GEA: Sie haben bis dato zahlreiche verschiedene Genres bespielt, von der Krimiserie über die Tragikkomödie bis hin zum Liebesdrama. Gibt es ein Genre, in dem Sie sich gerne noch ausprobieren würden?

Tscharre: Ich habe zum Beispiel noch nie wirklich historisch gedreht. Das würde ich total gerne machen.

GEA: Ihr neuestes Projekt »David und Goliath« feiert bald TV-Premiere. In der Medical-Reihe spielen Sie die Chefin einer Essener Klinik, Dr. Veronika Jelinek. Diese versucht, die Klinik organisatorisch und menschlich zusammenzuhalten, während sie gegen bürokratische Hürden, Überlastung des Personals und die eigenen moralischen Konflikte ankämpft. Wie würden Sie selbst Ihre Figur beschreiben?

Tscharre: Auf den ersten Blick wirkt Frau Jelinek wie eine typische Karrieristin. Wer jedoch genauer hinschaut, erkennt schnell, dass es ihr weniger um ihre eigene Karriere geht. Ihr Hauptaugenmerk liegt darauf, dass es der Klinik und ihren Mitarbeitenden gut geht – und nicht nur den Zahlen. Und selbstredend hat sie, obwohl sie die Leiterin der Klinik ist, nicht komplett freie Hand und kann alles so gestalten, wie sie es für richtig hält. Auch sie ist an Zwänge gebunden, denen sie gerecht werden muss. Dieser Spagat fällt ihr nicht leicht.

GEA: Wodurch unterscheidet sich »David und Goliath« von anderen medizinischen Film- und Fernsehprojekten?

Tscharre: Es geht meist um schicksalhaft Krankengeschichten oder um die Beziehungen im Krankenhaus – also welche Krankenschwester welchen Arzt gut findet, wenn man es mal ganz platt ausdrücken will. Bei David und Goliath geht es ausschließlich darum, wie es den Menschen geht, die eine Klinik am Laufen halten. Egal ob Ärztin, Krankenschwester oder Pflegerin. Und das ist das, was diese Reihe so speziell macht. Dass es sich wirklich nur damit beschäftigt: Wie sieht der Alltag von Menschen aus, die in einem Krankenhaus arbeiten? Welchem Druck sind sie ausgesetzt? Unter welchen Zwängen müssen sie arbeiten und welche Überlastungen müssen sie tagtäglich aushalten?

GEA: Wenn Sie auf ihre bisherige Karriere zurückblicken, gab es da vielleicht auch den ein oder anderen David-und-Goliath-Moment?

Tscharre: Ich würde es vielleicht nicht direkt so bezeichnen, aber ja, manchmal war es schon ähnlich. Wenn ich mich auf ein Casting für eine Rolle vorbereite, die ich unbedingt spielen möchte, lese ich die Bücher, lerne meinen Text und überlege mir genau, wie ich die Figur anlegen kann. Dabei baut man oft schon eine Beziehung zu der Figur auf. Kommt dann die Absage, weil die Entscheidung für jemand anderen gefallen ist, dann ist da so ein Ohnmachtsgefühl. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das, was man mit dem Bild von David und Goliath vergleichen könnte. Das Gefühl, ich komme gegen diese Entscheidungen nicht an. Auf der anderen Seite zeichnet David ja aus, dass er Goliath besiegt. Er bringt diesen großen, kräftigen Krieger zu Fall. Der David in mir hat nie aufgehört an sich zu glauben, auch wenn es häufig schwerfiel. Aber ich bin dran geblieben, war fleißig und habe versucht, nie zu enttäuscht zu sein. Bis zum heutigen Tag – toi toi toi – darf ich in diesem Beruf arbeiten. Es läuft sehr gut und ich kann ganz glücklich sein. (GEA)