Vom Rolle-Wechsel-Dich-Spiel beim Ensemble der »Schäferlies«

BAD URACH. Die Geschichten von zwei Liebenden, die nicht zueinanderfinden dürfen und dann doch zusammenkommen, rühren die Menschen. Und so wundert es auch nicht, dass bei der »Schäferlies« unzählige Zuschauer Schäferlaufjahr um Schäferlaufjahr mitfiebern, ob der Hannes nun seine Lies bekommt – obwohl sie das Ende kennen und fast jeden Satz mitsprechen können. Für die Faszination verantwortlich ist ein Laienensemble, das seit März jeden Freitag probt und nun auf die Zielgerade einbiegt: Am Mittwoch findet die Generalprobe statt, richtig los mit den öffentlichen Aufführungen geht’s am Freitag, 18. Juli.

An neue Gesichter müssen sich Stammgäste kaum gewöhnen: Lediglich Emelie Luft und Jakob Schweizer sind dazugestoßen – ganz klassisch als Feiernde in der Gaststätte Fass. Eine Rolle, mit der die meisten Laienakteure in die »Schäferlies« eingestiegen sind – auch Spielleiter Markus Greiner. Und der steht für die internen Umstellungen im Ensemble, davon gab’s nämlich einige: Greiner hatte zuletzt die Rolle des Christoph inne – das ist aktuell Thorben Ruess - und spielt nun den Schäferbauern. Das war jahrelang Peter Hiller, der rückt ins Fass als Wirt. Eine kleine Rolle, aber: »Ganz von der Bühne wollte ich nicht«, erklärt Hiller. Als Mit-Regisseur und Moderator am Schäferlauf-Sonntag sei er genug gefordert, er wollte etwas zurücktreten. Fünf Mal hatte Alexander Lang die Hauptrolle des Hannes gespielt, nun steht er als Kirchenbauer auf der Bühne und hat Annette Holder als Kirchenbäuerin an seiner Seite. Die Schauspieler könnten als Ensemblemitglieder altern, meint Hiller lachend: Wer im Fass als Jungspund einsteige, könne im Lauf der Schäferlaufjahre die reiferen Rollen übernehmen. So wie Andreas Göppinger, der seit 1993 zum Ensemble gehört und wieder als Oberamtmann agiert.

Getoppt wird er vom Spielleiter Hiller selbst, der 1989 in die »Schäferlies« eingestiegen ist: »Ich habe keinen einzigen Schäferlauf seither ausfallen lassen«, erzählt der Spielleiter. Markus Greiner dagegen, 2005 erstmals dabei, hat zwei Mal pausiert – der Familie wegen. Aber er gehört einer »Schäferlies«-Dynastie an: Seit nunmehr 92 Jahren spielen die Greiners im Traditionsstück mit: Zunächst Markus Greiners Opa Albert, dann Vater Klaus und selbst der Bruder und die Mama standen zwei Mal auf der Bühne. Schon als kleiner Steppke sei er dem Ensemble eng verbunden gewesen, erinnert er sich: Er sei sehr stolz gewesen, wenn er in Festzügen das »Schäferlies«-Schilde getragen habe.

Karten für die Aufführung Karten für die »Schäferlies«-Aufführungen gibt es in der Entdeckerwelt, Bismarckstraße 21. (GEA)

Es sei für ihn faszinierend, wie das Ensemble sowie die Maskenbildnerinnen und Techniker alle zwei Jahre wieder als Gruppe zusammenwachsen würden, erklärt Peter Hiller die Faszination »Schäferlies«. Kurzzeitig habe er im Winter darüber nachgedacht, aufzuhören: Doch daraus werde wohl doch nichts. Dieses Jahr wird sich das Ensemble umstellen müssen, die Sonntags-Vorstellung wird auf den Samstag vorverlegt. Im Ensemble habe man laut Markus Greiner über den Vorschlag der Stadt lange diskutiert: »Wir waren zwiegespalten«, gibt er zu. Einerseits habe man dem Publikum den Sonntag nicht wegnehmen wollen, anderseits seien die Reihen oftmals sehr dünn besetzt gewesen. »Uns zu motivieren war dann eine Herausforderung«, erklärt er. Zumal man bereits zwei Festzüge in den Knochen hatte: »Für uns ist es eine Erleichterung.« Viele Akteure hatten den Abschluss der Festveranstaltungen in der Zittelstatt nicht mehr miterlebt und mussten in Richtung Festhalle zum Schminken.

Die Neuerung musste ja erst mit den Kreisreiter-Paaren und dem Schäferreigen abgesprochen werden. Denn die ziehen bei jeder »Schäferlies«-Aufführung in einem kleinen Festzug in die Festhalle ein. Danach stehen alle Akteure miteinander auf der Bühne, das ist Gänsehaut-Gefühl pur für die Zuschauer. Und genau dafür kommen auch viele Stammgäste seit vielen Jahren in die »Schäferlies«-Aufführungen – nicht nur der Liebesgeschichte wegen. (GEA)