Vier neue Partner fürs Biosphärengebiet Schwäbische Alb

Die neuen Partner des Biosphärengebiets Schwäbische Alb bei der Verleihung der Partner-Urkunden durch Regierungspräsident Klaus Tappeser.

ERKENBRECHTSWEILER. Über 100 touristische Unternehmen und Dienstleister in der Region sind bereits zertifizierte Partner des Unesco-ausgezeichneten Biosphärengebiets Schwäbische Alb. Diese Woche wurden vier weitere Partner durch Regierungspräsident Klaus Tappeser in dem Netzwerk willkommen geheißen.

In der historischen Umgebung des Heidengrabens wurden die vier neuen Mitglieder offiziell durch Übergabe der Urkunden in die Partner-Initiative des Biosphärengebiets Schwäbische Alb aufgenommen und für ihr besonderes Engagement in Sachen Nachhaltigkeit und Qualität ihrer Angebote ausgezeichnet.

Historisch-kulturelles Erbe

»Die Partnerinnen und Partner erfüllen mit ihren Angeboten sehr hohe Standards und stellen als Botschafterinnen und Botschafter des Biosphärengebiets ein Vorbild für Bürger und Gäste dar.«, erklärte Regierungspräsident Klaus Tappeser bei der Überreichung der Urkunden.

Die neuen Partner machen durch ihre Zugehörigkeit zu verschiedenen Branchen deutlich, wie vielfältig die Partner-Initiative ist: So bereitet das Heidengrabenzentrum in Erkenbrechtsweiler als Informationszentrum das historisch-kulturelle Erbe des ehemaligen, keltischen Oppidums rund um den Burrenhof mit modernster Technik und in einem architektonischen Erlebnisraum auf. Wer hingegen ein besonderes Übernachtungsangebot sucht, findet dies in der Künstlerherberge BurgZwei in Seeburg, einem ehemaligen Taglöhnerhaus, das in Eigenregie und mit viel Handarbeit von der Inhaberin Angela Steidle saniert wurde und neben Privatzimmern auch eine Stubengalerie beherbergt. Spannende Bildungsangebote findet man bei Jennifer Geigle aus Bad Urach und Jessica Epple mit ihrem Glückhof in Münsingen, die sich für die Kinder- und Jugendbildung mit den Schwerpunkten gesunde Ernährung beziehungsweise Tiere und Lebensräume einsetzen.

Eröffnet neue Möglichkeiten

»Durch die Aufnahme des Heidengrabenzentrums in die Partner-Initiative des Biosphärengebiets Schwäbische Alb entsteht eine noch engere Verbindung zwischen Region, Bildung und Kultur. Das gemeinsame Ziel ist es, das Bewusstsein für unsere Landschaft und ihre Geschichte zu stärken«, so Hülbens Bürgermeister und Vorsitzender des Zweckverbands Region am Heidengraben, Siegmund Ganser.

»Die Aufnahme in die Partner-Initiative stärkt unsere Rolle im regionalen Netzwerk und eröffnet neue Möglichkeiten der engen Zusammenarbeit. Wir freuen uns sehr, Teil dieses Miteinanders zu sein.«, ergänzte Tanja Breitenbücher, Leiterin des Heidengrabenzentrums.

Alle Mitglieder der Partner-Initiative des Biosphärengebiets Schwäbische Alb sind online zu finden. (eg)

