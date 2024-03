In der Brauerei aufgewachsen, im Stadtrat engagiert: Der 75-Jährige Walter Damzog hat viel zu erzählen, in 42 Geschichten hat er seine Erinnerungen gepackt und das Buch »Wohin fliegt der schwule Adler?« veröffentlicht - Die persönlichen Geschichten stellt er am Donnerstag, 7. März bei einer Lesung vor.

1953 wurde das Braustüble in Bad Urach röffnet, dort hat Walter Damzog seine Kindheit verbracht: Sein Buch »Wohin fliegt der schwule Adler?« ist prall gefüllt mit Erinnerungen aus seinem Leben Foto: Kirsten Oechsner 1953 wurde das Braustüble in Bad Urach röffnet, dort hat Walter Damzog seine Kindheit verbracht: Sein Buch »Wohin fliegt der schwule Adler?« ist prall gefüllt mit Erinnerungen aus seinem Leben Foto: Kirsten Oechsner

