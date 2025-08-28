Viel mehr als nur Bücher: Gemeindebücherei Wannweil mit Sommerangebot

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Es läuft. Mit zwei Worten könnte man die Bilanz von Christina Ulmer-Trauner zusammenfassen. Es läuft ganz schön viel in der Wannweiler Gemeindebücherei, die die 59-Jährige leitet. In der letzten Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause sparten die Bürgervertreterinnen und -vertreter nicht mit Lob und Anerkennung für die Arbeit von Christina Ulmer-Trauner, Franziska Henes und Karin Kurz. Die Gemeindebücherei steht für viel mehr als die Ausleihe von Büchern. Sie steht für viele Veranstaltungen, die auf den ersten Blick gar nichts mit Büchern zu tun haben und die es so nur in Wannweil gibt.

In der Adventszeit 2024 startete das Buchcafé. »Ein Versuchsballon«, sagt Christina Ulmer-Trauner zu den Anfängen. Ihre Idee: Menschen miteinander in Kontakt und ins Gespräch zu bringen. An einem Ort mit einer guten Atmosphäre - einem Ort, wie sie eine Bücherei bietet. Bei Bedarf gibt's von der Leiterin Lesetipps. Mittwochmorgens von zehn bis zwölf kommen junge Eltern, Rentner und auch Menschen, die aus Wannweil weggezogen sind, aber immer wieder an diesen Wohlfühl-Ort zurückkehren wollen. Es gibt neben Büchern in Hülle und Fülle eine kleines Frühstück auf Spendenbasis. Die Besucher bestimmen selber, wo wer sitzt, oft werden Tische zusammengestellt. Hauptsache reden. Wenn jemand abseits ganz allein schmökern will: auch kein Problem. Alles geht, nichts muss.

Die drei von der Buchstelle: Christina Ulmer-Trauner ist die Leiterin der Gemeindebücherei Wannweil. An ihrer Seite Karin Kurz (links) und Franziska Henes. Foto: privat Die drei von der Buchstelle: Christina Ulmer-Trauner ist die Leiterin der Gemeindebücherei Wannweil. An ihrer Seite Karin Kurz (links) und Franziska Henes. Foto: privat

Christina Ulmer-Trauner leitet die Gemeindebücherei im Rathaus seit 25 Jahren. Kennen tut sie die Einrichtung schon seit Kindertagen. Damals war die Wannweiler Bücherei, die es seit rund hundert Jahren gibt, unten im Gemeindehaus untergebracht. Das Bücherei Team - Christina Ulmer-Trauner, Franziska Henes und Karin Kurz - arbeitet zeitversetzt, die Frauen haben im Stellenplan der Gemeinde nur 0,84 Stellen. »Das geht nur mit viel Ehrenamt«, sagt die Leiterin. Kein Wunder: »Wir machen das aber wahnsinnig gern mit sehr viel Herzblut.« An ihrer Seite drei Schülerinnen, die für zwei Stunden in der Woche beim Rücksortieren der Medien helfen.

"Hallo Frau Bücherei, ich kenn Dich!""

Die Zeiten sind schon lange vorbei, in denen man in Büchereien nur Bücher ausleihen konnte. Schon lange gibt's hier auch CDs, DVDs, Hörspielboxen für Kinder (sogenannte Tonies), sowie Zeitschriften und Zeitungen. Deshalb spricht man von »Medien«. In der Gemeindebücherei im Erdgeschoss des Wannweiler Rathauses gibt es noch mehr: Seit vier Jahren kann man in der Wannweiler »Bibliothek der Dinge« auch Sachen ausleihen, die mit Büchern rein gar nichts zu tun haben. Dinge für den Alltag wie eine Popcornmaschine, einen Fenstersauger oder einen »Ezy-Roller«, ein dreirädriges Spaßfahrzeug für Kinder. Diese drei wurden 2024 am häufigsten ausgeliehen. »Es ist noch nie was kaputtgegangen«, freut sich Christina Ulmer-Trauner. Bei der Bibliothek der Dinge steht der Nachhaltigkeits-Gedanke im Vordergrund. Weil Dinge wie der Schokobrunnen, der Videoprojektor, die Slackline oder die Steckenpferde so begehrt sind, kann man sie nur je zwei Wochen ausleihen.

Ein fester Bestandteil der Wannweiler Gemeindebücherei ist der Sommerleseclub »Heiß auf Lesen«, der für viele 7- bis 13-Jährige nicht mehr wegzudenken ist. Wer mitmachen will, meldet sich an und leiht sich die Bücher mit den Aktions-Stickern aus und dokumentiert seine Leseerfahrung in einem Logbuch. Wer mindestens ein Buch gelesen und das Logbuch abgegeben hat, wird zur Abschlussparty eingeladen. Einen Preis gibt's für alle. »Wir hatten über hundert Anmeldungen«, freut sich Christina Ulmer-Trauner. Viele der Kinder kennt sie schon von den Schulbesuchen. Ein Mal im Monat geht sie mit ihren Bücherkisten in die Schule. Oder von den Besuchen der Kinder mit ihren Lehrerinnen - oder sogar schon Erzieherinnen - in der Bücherei. »Hallo Frau Bücherei«, hat der 57-Jährigen neulich beim Einkaufen ein Kind zugerufen, »ich kenn Dich!«

»Wo man nichts konsumieren muss, sondern einfach nur so kommen kann«

Bibliotheken gewönnen als »dritte Orte« immer mehr an Bedeutung, so Christina Ulmer-Trauner im Gemeinderat, »als Begegnungsräume, die einen Ausgleich zu Familie und Beruf bieten«. Ein Wohlfühlort außerhalb der eigenen vier Wände. Dazu passen Angebote wie der offene Spieletreff am Freitagnachmittag, den Franziska Henes federführend macht. Von 15 bis 18 Uhr kommen Familien, viele mit ganz kleinen Kindern. »Für viele der Start ins Wochenende«, sagt Christina Ulmer-Trauner. Oder der offene Spieletreff am Mittwochabend von 18.45 bis 22 Uhr mit Petra. »Auch so ein Angebot, wo man nichts konsumieren muss, sondern einfach nur so kommen kann«, sagt Christina Ulmer-Trauner.