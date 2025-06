Vermisstensuche beendet: Aileswasensee seit Donnerstag wieder zum Baden freigegeben

Bitte aktivieren Sie Javascript

NECKARTAILFINGEN. Der Hochsommer in den Pfingstferien zieht viele Badefans an den Aileswasensee. Seit Donnerstag dürfen sie wieder hinein. Zuvor war der beliebte See, der direkt an der B 312 liegt, seit Sonntag und bis einschließlich Mittwoch wegen der Suche nach einem angeblich Ertrunkenen gesperrt gewesen. Am Sonntagnachmittag hatten Aufsichtskräfte der DLRG beobachtet, wie ein Mann im See mit den Armen ruderte und aufs Wasser schlug und anschließend unterging.

Die Rettungsschwimmer griffen sofort ein und schlugen zudem Alarm. Doch die tagelange intensive Suche von DLRG, Feuerwehr und Polizei mit Tauchern, Booten, Sonargeräten und einem Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera hat kein Ergebnis gebracht. Weder wurde ein Ertrunkener gefunden, noch trieb eine Wasserleiche an der Oberfläche des Sees. »Nach Rücksprache mit den Einsatzkräften wird der Aileswasensee daher ab Donnerstag, 12. Juni, wieder für die Öffentlichkeit und den Badebetrieb freigegeben«, teilt die Gemeinde Neckartailfingen auf ihrer Homepage mit.

Kein herrenloses Fahrrad und keine Kleidung am Ufer gefunden

Und schränkt im nächsten Satz gleich ein: »Sollten sich die Gegebenheiten verändern, informieren wir Sie hierüber an dieser Stelle und vor Ort über Aushänge.« Theoretisch wäre denkbar, dass eine Leiche im See oder Uferbereich unter Wasser festhängt und sich erst später löst, sichtbar wird und auf der Oberfläche treibt.

Doch die DLRG hat den bis zu vier Meter tiefen Seegrund mit Tauchern und Technik systematisch unter die Lupe genommen, die Polizei das Ufer. »Wir haben alles abgesucht und keinerlei Hinweise darauf, dass jemand in den See gegangen ist«, der anschließend nicht mehr zurückkehrte, informiert Michael Schaal von der Pressestelle des Reutlinger Polizeipräsidiums den GEA am Donnerstagvormittag. »Wir haben keine Kleidung und kein herrenloses Fahrrad am Ufer gefunden.«

Die Zeugen waren Rettungsschwimmer

Auch ist seit Sonntag nach wie vor niemand aus der Region vermisst gemeldet, der in dem beliebten Badesee ertrunken sein könnte. »Die Suche wurde beendet«, sagt Schaal. Sie kann aber wieder aufgenommen werden, wenn sich die Hinweise auf einen tödlich verlaufenen Badeunfall wieder verdichten. Auf einen solchen hatten die Beobachtungen der DLRG-Aktiven am Sonntag hingedeutet. »Die Zeugen waren Rettungsschwimmer«, blickt der Polizeisprecher zurück, »sie wissen, wie es aussieht, wenn jemand ertrinkt.« (GEA)