Vereine organisieren ein Dorffest für Pliezhausen

PLIEZHAUSEN. Als Ralf Müller vom Musikverein Pliezhausen Plakate für das Dorffest am Samstag, 13. September, aufgehängt hat, ist er von Passanten angesprochen worden: »Endlich gibt es wieder ein Dorffest.« Dieses organisieren nämlich gemeinsam mit dem Musikverein der Schwäbische Albverein, der Leichtathletikverein, der Narrenverein, der Schützenverein, der TSV, die Freiwillige Feuerwehr und die Gemeindeverwaltung für den letzten Samstag in den Ferien. Im Mannschaftsraum des Feuerwehrgerätehauses sitzen an diesem Nachmittag Vertreter der Vereine und erzählen, wie es zu diesem neuen Fest gekommen ist und was die Besucher erwartet. »Jeder Flecken hat ein Dorffest, aber Pliezhausen nicht«, sagt Müller. Damit sich das ändert, treffen sich Vertreter der Vereine seit November 2024 und planen.

»Die Initiative zum Fest kam vom Bürgermeister Christof Dold«, sagt Klaus Katolla vom TSV Pliezhausen. Der habe den Wunsch gehabt, dass es nach dem Dorffest 2017 wieder solch eine Veranstaltung geben solle. Auch Martin Schreiber, Vorstand in der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins, hat immer wieder Fragen gehört, wann es in Pliezhausen wieder ein Dorffest gibt. Das könne aber die Gemeinde nicht alleine organisieren. Daher sind die Vereine mit dabei. Müller ergänzt, dass sie alle Vereine angefragt hätten, ob sie sich beteiligen möchten.

Ein Fest für Familien

»Es soll ein Fest für Familien werden, ganz familiär und nicht ein Festzelt mit einer Bühne«, erzählt Stefan Nedele, der Abteilungskommendant von Pliezhausen der Freiwilligen Feuerwehr. Als Ort biete sich das Schulgelände an, zumal dort Leitungswasser und die Toiletten genutzt werden könnten. Ralf Müller betont, dass das Dorffest den Bürgern mehr bieten soll, als ein Essens- und Getränkeangebot. »Wir veranstalten ein Rahmenprogramm.« Auf der Bühne treten etwa die Band Treasure, die Blassporttruppe, die Band Burning Notes und der Musikverein Pliezhausen auf. Es folgen später die Tanzgruppen Moving Kids, Dancing Queens und I-Motion ebenso wie die Pliezhäuser Blechklappen, die neulich in Japan auf Tournee waren.

Für Kinder gibt es eine Rallye, während der sie Stationen von Vereinen und der Sportschule besuchen, Sticker sammeln und später an einer Verlosung teilnehmen können. Die Sportschule KISS bietet eine Bewegungslandschaft in der Sporthalle an, der Tennisclub eine Tennis-Olympiade auf dem Hartplatz und der TSV zwei Stationen, nämlich einen Freiwurf-Wettbewerb im Basketball und Fußballdart an. Die Gemeindeverwaltung organisiert einen Flohmarkt, auf dem zwischen 13 und 15 Uhr eingekauft werden kann. Das Rote Kreuz ist mit einer Sanitätsstation und die Freiwillige Feuerwehr mit einem Stand der Jugendfeuerwehr vertreten.

Ein Zusammengehörigkeitsgefühl

Um das Fest aufzubauen, ist das Bauhof-Team mit eingebunden. Martin Schreiber lobt das gute Miteinander mit den einzelnen Vereinen: »Wir haben ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt und gut zusammen gearbeitet, obwohl wir uns noch nicht gekannt haben.« Nedele ergänzt: »Wir wissen jetzt, welche Vereine welche Ausstattung haben, worauf wir zurückgreifen können und haben über unseren Tellerrand hinaus geschaut.« Und beim Fest selbst sind die Teams gemischt aus den einzelnen Vereinen. (GEA)