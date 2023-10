Aktuell Umwelt

Verborgene Schätze gesucht

Am Wochenende dreht sich in Glems alles um Obst im Allgemeinen und den Apfel im Speziellen. Am 21. und 22. Oktober ist im neu konzipierten Obstbaumuseum Glems wieder die große Obstsortenausstellung und -bestimmung. Gezeigt werden Äpfel, Birnen, Nüsse und Wildobst. An beiden Tagen wird Landespomologe Hans-Thomas Bosch unbekannte Sorten bestimmen, die die Besucher mitbringen können. Jetzt schon läuft in der Metzinger Stadtbücherei eine Ausstellung über alte Obstsorten.