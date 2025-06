Vater und Sohn wegen Beihilfe zum Diebstahl in Metzingen verurteilt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/METZINGEN. In der Baubranche geht kaum etwas ohne Subunternehmer. Ein Handwerker aus Aichwald bei Esslingen hatte nicht genügend Helfer, um die Estrich- und Fliesenarbeiten in zwei Filialen einer großen Vollversorgungskette erledigen zu können. Auf den Tipp eines oft mit ihm zusammenarbeitenden Subunternehmers nahm er Kontakt mit einer Firma in Schleswig-Holstein auf.

Diese Firma stand vor dem Konkurs, nahm diesen Auftrag jedoch im Juni vergangenen Jahres an. Am 28. August 2024 trafen vier Leute auf der Baustelle in Grafenberg ein. Der Unternehmer überließ einem von ihnen 5.000 Euro Vorschuss. Er schenkte ihnen Vertrauen, als sie die Arbeitsgeräte einpackten und zu verstehen gaben, man werde erst am kommenden Tag zu arbeiten beginnen. Die Fahrt aus Schleswig-Holstein sei ermüdend gewesen.

5.000 Vorschuss einbehalten

Am nächsten Tag erhielt der Unternehmer aus Aichwald einen Anruf: Es habe einen Verkehrsunfall gegeben, alle Arbeiter seien im Krankenhaus. Es werde eine Ersatzgruppe anreisen. Danach hörte der Mann nie wieder von der Firma. Das Geld und die Werkzeuge blieben verschwunden. Ihm ging auf diese Weise ein Auftrag durch die Lappen, der ein Volumen von, schätzungsweise, 50.000 Euro umfasste.

Zum Gerichtstermin erschienen der Vater und Bruder der Frau, welche die Firma in Schleswig-Holstein leitete. Sie selbst erschien ebenso wenig wie der Vierte im Bunde. Jener war wohl der Mann, der den Vorschuss für sich behielt. So sagten es die beiden Italiener auf der Anklagebank aus. Seine Tochter, so der ältere Angeklagte, sei nach dem durch diese Aktion ausgelösten Bankrott ihrer Firma nach Italien gereist. Sie sei krank. Die Nerven.

Unternehmerin und vierte Person setzten sich nach Italien ab

Die Verteidiger der beiden nicht erschienenen Angeklagten konnten wieder nach Hause. Das Tochter-Vater-Gespann Julia und Hans-Christoph Geprägs stand den beiden verbliebenen Angeklagten zur Seite. Beide argumentierten, ihre Mandanten hätten dem flüchtigen Vierten spontan geholfen, sich des Gelds zu bemächtigen. Das Gericht glaubte den beiden, dass der flüchtige Vierte mit dem Geld abgehauen sei und wollte die zwei nicht wegen bandenmäßigem Diebstahl verurteilen: »Beide hatten nichts von dem Geld«, stellte Richter Eberhard Hausch fest.

Vor Gericht Richter: Eberhard Hausch. Schöffen: Anton Winter, Thomas Gaugele. Staatsanwältin: Isabell Mühlenbruch. Verteidiger: Christian Niederhöfer, Julia Geprägs, Hans-Christoph Geprägs, Markus Weiß-Latzko. Übersetzerin: Christina Sehringer.

»Das Recht ist dazu da, nicht nur die Hellen, sondern auch die Dummen zu beschützen«, sagte Hausch und meinte damit den leichtgläubigen Unternehmer. Dessen Vertrauen hätten die Italiener schamlos missbraucht. Vater und Sohn auf der Anklagebank wurden letztlich, jeweils wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zum Diebstahl, zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Bewährung dauert zwei Jahre. (GEA)