Unterwegs von Metzingen nach Dettingen zwischen Trauben und weiter Sicht

METZINGEN. Manchmal sorgt ein Treffen in Metzingen für einen Perspektivwechsel. So war es am Montag, als der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann vom Bahnhof auf den Weinberg und weiter bis zum Naturfreundehaus Falkenberg auf dem neu ausgewiesenen bwegt-Wanderweg lief. »Ich bin mein Leben lang hier immer nur vorbei gefahren, ich war aber noch nie hier oben«, sagte Hermann. Nun stand er gemeinsam mit Metzingens Erstem Bürgermeister und Metzinger Marketing und Tourismus (MMT)-Geschäftsführer Patrick Hubertz oben und schaute auf die Stadt. »Wo sind die Outlets?«, wollte Hermann wissen. Hubertz deutete in die Ferne in Richtung des Boss Flagshipstores. Weiter hinten zeichneten sich die Häuser von Pliezhausen am Hang des Neckartals ab und in der anderen Richtung die Uniklinik.

Hermann, Hubertz und eine Gruppe Funktionsträger waren am Montag unterwegs, um den 13. bwegt-Wanderweg vom Metzinger Bahnhof zur Station Dettingen Mitte an der Ermstalbahn zu erkunden. Hinter dem Begriff verbirgt sich die Dachmarke des Nahverkehrs in Baden-Württemberg. Die Wegtafel steht schon länger neben der Treppe zu den Gleisen. Auf dem Bahnsteig hatten sich die Wanderer mit dem mit einem verspäteten Zug angereisten Minister getroffen. »Die Kommunen bewerben sich für die Wege, die ins Konzept passen müssen, nämlich unsere Kulturlandschaft zu erleben«, sagte der Verkehrsminister.

Ein kurzer Fotostopp im Metzinger Weinberg. Der Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Zweiter von links) nimmt ein Selfie auf. Mit ihm wandern Metzingens Erster Bürgermeister Patrick Hubertz (links), Eckhard Ruopp (Dritter von links) als zweiter stellvertretender Vorsitzender der Ortsgruppe Metzingen des Schwäbischen Albvereins, die Landtagsabgeordnete Cindy Holmberg (Grüne), der stellvertretende Dettinger Bürgermeister Dr. Rolf Hägele, der Landtagsabgeordnete Manuel Hailfinger und der Metzinger Baubürgermeister Markus Haas (von links). Foto: Malte Klein

In Metzingen gibt es drei Varianten des Wegs. Die kürzeste verbindet auf 6,9 Kilometern Neuhausen und Metzingen, der mittlere über 10,6 Kilometer Metzingen und Dettingen und der längste 12,6 Kilometer lange Neuhausen und Dettingen. »Den kürzesten kann man nach dem Kaffee noch mit dem Hund laufen«, sagte Hermann. Alle sind mit dem gelben Kreis mit der Aufschrift bwegt-Wanderweg und dem Logo mit Schuh und Zug ausgeschildert und familienfreundlich. Der Minister sagt, was diese so vermarkteten Wege ausmacht: »Es müssen neue Wege sein, keine Rundwege, sondern sie müssen nach vorne führen.« Allerdings verlaufen viele teils parallel zu bereits bekannten Strecken. In Metzingen ist es über einen Teil der Strecke der bekannte und ebenfalls am Bahnhof beginnende Gustav-Strömfeld-Weg in Richtung Neuffen. »Es braucht engagierte Menschen, damit solch ein Weg zustande kommt«, sagte Hermann.

Bei der Stadt Metzingen könnte er damit den Ersten Bürgermeister Patrick Hubertz gemeint haben. Der habe nämlich den neuen Wanderweg »zur Chefsache erklärt«, wie Axel Dürr, Projektleiter von bwegt und Marketing-Koordinator für den Nahverkehr in Baden-Württemberg, sagte. »Er hat gesagt, dass er den bwegt-Weg haben will und den mit großem Engagement vorangetrieben.« Hubertz sagte, dass sich die Stadt sehr über den neuen Weg freue. Zeitlich passe die Eröffnung jetzt richtig gut. »Nach dem Sommer beginnt nun wieder die Wandersaison.« Für Metzingen sei der Streckenwanderweg mit An- und Abreise mit Zügen nachhaltig.

Zusätzlich zu den Wegweisern des Gustav-Ströhmfeld-Wegs (oben) und weiteren des Schwäbischen Albvereins hängen nun auch solche des neuen bwegt-Wanderwegs an Stelen am Wegrand. So wie hier auf dem Metzinger Weinberg. Foto: Malte Klein

Die Stadt zeige mit dem Weg, dass sie mehr als die Outletcity biete. »Wir möchten durch die Wanderer die Frequenz erhöhen.« Weil es drei Varianten gebe, sei für jeden Schwierigkeitsgrad etwas dabei. »Es gibt nicht nur die Mammuttour mit 460 Höhenmeter.« Das ist die von Neuhausen nach Dettingen. Wer einkaufen und wandern möchte, bleibe länger in der Stadt. So profitierten die Hotellerie und die Gastronomie. Das gelte auch bei möglichen Zugverspätungen. »Dann gehen die Wanderer noch in die Innenstadt.« Zugpassagiere seien das Gegenmodell zu den Besuchern, die mit dem Auto anreisten, einkauften und gleich wieder führen. »Wir haben uns gesagt, dass wir den Weg einfach machen. Nun gilt es, ihn zu etablieren.« Dass er nach Dettingen führt, zeige: »Tourismus hört nicht an Gemarkungsgrenzen auf.«

Dr. Manfred Kreutter und Walter Hieber haben den neuen bwegt-Wanderweg und die drei Varianten ausgearbeitet. Die Planung sei nicht so schwierig, wohl aber die Umsetzung, sagte Kreutter. Denn es brauche für die Wegweiser, gerade wenn die auf privatem Grund stünden, Erlaubnisse. Außerdem müssten sie immer von Bahnhof zu Bahnhof geplant werden.

Albtrauf und Weinberg

Vom Bahnsteig lief die Gruppe mit dem Minister hoch auf den Weinberg, in dem bereits Weingärtner Trauben der Rebsorte Spätburgunder lasen. Oben an einem Treppenende blieb die Gruppe stehen. »Dass Metzingen Weinbaugebiet ist, ist vielen nicht bekannt«, sagte Hermann. Nun bekamen die Wanderer davon einen Eindruck. Auf der einen Seite sahen sie die Trauben, auf der anderen Seite hatten sie die Aussicht auf Metzingen. Hermann fragte, wie sich die Stadtgesellschaft und die Outletcity vertrügen. Früher sei die Stadt häufig zugeparkt worden. Das komme jetzt eher bei verkaufsoffenen Sonntagen vor. Es gebe einen professionellen Umgang, entgegnete Hubertz. Dann zeigte er noch in die Ferne auf den Teilort Glems vor dem Albtrauf. »Wir haben den Weinberg und den Albtrauf. Das gibt es im Ermstal nur in Metzingen.« (GEA)