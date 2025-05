Treffen in Glems: Einachser aus den Scheunen raus bringen

Deichselreitertreffen am Glemser Obstbaumuseum.

GLEMS. Eine Achse, ein Motor, eine Gabel zum Lenken – der Deichselreiter ist ein ulkiges Gerät: Im Urzustand kann der Besitzer nur hinterherlaufen. Die in Glems ausgestellten Gefährte hatten allesamt Anhänger dran und damit Sitzgelegenheiten für den Fahrer. »Anhänger haben früher viele im Eigenbau gefertigt«, sagte Markus Scheu, der das Treffen vor elf Jahren ins Leben rief.

Sein Ziel war es, die Einachser der Großeltern-Generation aus den Scheunen rauszubringen. Die heutige Elterngeneration habe kaum Verwendung für die motorisierten Geräte gehabt. »Die Enkelgeneration hat wieder eine Freude dran«, sagte Scheu. Bestes Beispiel dafür an diesem Tag: Jens Seiffarth aus Kohlberg schenkte seinem Sohn Robin, heute 17, einen Deichselschlepper zum zehnten Geburtstag. Den hatte sich der Junge gewünscht.

Ohne Sulky geht es nicht

»Meine Mutter hat den im Internet gefunden«, erzählte Robin Seiffarth. Dann fuhr die Familie in den Odenwald und kaufte Anfang der 1950er von der damals dort ansässigen Firma Bruni gebaute Gerät. Das originale Datenblatt hatten Vater und Sohn Seiffarth in Glems dabei: Zweitaktmotor, 6 PS, 167 Kubikzentimeter Hubraum. Konuskupplung mit Belag, die von oben direkt in die Riemenscheibe schnappt.

»Wir dachten, das Gerät sei handlich und wendig. Aber die Kupplung schleift nicht. Dadurch ist das Teil schwer zu fahren«, erklärte Jens Seiffarth. Auch er betonte, dass Anhänger mit Pflug oder einer Fläche zum Beladen, jeweils mit Sitzgelegenheit, zwingend notwendig seien: »Ohne Sulky geht es nicht.« Die Seiffarths hatten Robins Deichselschlepper übrigens mit einem Strauß Kornblumen geschmückt. Zum Muttertag.

Markus Scheu will vor allem Motoren erhalten

Für Markus Scheu geht es bei diesem Treffen vor allem darum, die Motoren zu erhalten. Er zeigte auf einen Schlepper der Firma Hummel. Der Sachs-Motor, 500 Kubikzentimeter Hubraum, seinerzeit der Universalmotor dieser Gefährte, laufe einwandfrei. Und das noch mit altem Diesel. »Der stand fünf, sechs Jahre in der Scheuer. Der Besitzer kann nichts mehr damit anfangen, er will es verkaufen.« Scheu riet dem Besitzer, einen Hummel-Verein anzuschreiben, um das Fahrzeug an einen Sammler zu vermitteln.

Heutzutage, so Scheu, sei die Wartung der Deichselschlepper und der alten Traktoren schwierig. Hier in der Region liegt es vor allem daran, dass die Firma Höckle in Tübingen vor mindestens zehn Jahren schloss. Die sei auf die Aufbereitung von Motoren spezialisiert gewesen. »Und Motoren gibt es jedes Jahr weniger«, betonte Scheu. Um sich beispielsweise neue Kolben zu besorgen, empfehle er nun die Firma Wahl in Fellbach bei Stuttgart: »Da übernimmt jetzt die Tochter.«

Wer zum Treffen nach Glems kommt liebt Schlepper

Willy Müller, Vorsitzender des Glemser Obstbaumuseumsvereins, freute sich über die Zahl der Besucher. 200 müssen da gewesen sein, so viele Portionen Maultaschen mit Kartoffelsalat wurden verkauft. Aber er sagte auch, die Zahl der ausgestellten Geräte nehme ab. »2015, mit 24 Deichselreitern, war das stärkste Jahr.« Damals wie heute nahm »die wandelnde Bibliothek« Karl Raissle am Treffen teil, der früher das Ersatzteillager der Traktorbauers Holder in Metzingen verwaltete.

Daniel Föhrenbach aus Sickenhausen verabschiedete sich vor der abschließenden Rundfahrt durch Glems: »Ich brauche eine Stunde für die 16 Kilometer, bis ich daheim bin!« Er bestieg seine Agriette, das kleinste Modell des deutschen Herstellers Agria. Dann erzählte er noch, wie er zu diesem Gefährt kam: Eine Bekannte hatte es in einer Scheune gefunden. Zwanzig Jahre unentdeckt. Völlig verrostet. Vor allem der Tank, innen.

Mit der Agriette braucht man gut eine Stunde Fahrzeit für 16 Kilometer

»Sie wusste, ich bin motoraffin. Ich bekomme alles zum Laufen!« Mit kleinsten Mitteln, so Föhrenbach, könne man so eine Maschine wieder auf Vordermann bringen. Den Rost habe er mit Zitronensäure wegbekommen. Um einen neuen Gummiansaugstutzen zu bekommen, habe er die Firma Agria angeschrieben. Das Teil sei am nächsten Tag da gewesen. Die Szene hält zusammen. (GEA)