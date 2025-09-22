Treff beim französischen Nationalsport

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Es gibt wieder einen Bouleplatz in Pliezhausen. Das erste »Schweinchen«, wie die kleine Zielkugel beim Boule-Spiel – im Französischen Pétanque – genannt wird, warf Dorothea Vollmer-Jeggle, Vorsitzende vom Partnerschaftskomitee Pliezhausen-Pays Mornantais zur Eröffnung am Samstag.

Sie spielte mit Bürgermeister Christof Dold in einem der vier Teams, die sichtlich viel Spaß am französischen Nationalsport hatten. Das Partnerschaftskomitee hat den Bouleplatz reaktiviert als einen von mehreren Bausteinen im Veranstaltungsprogramm, um die Städtepartnerschaft wieder mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen und sich auch zu beteiligen.

»Das hat zwar ein paar Euro gekostet, aber der Mehrwert rechtfertigt den Mitteleinsatz«

Der Bouleplatz im Wohngebiet »Baumsatz« soll zum sportlichen und kommunikativen Treffpunkt für alle Menschen werden, denn man kann dort im kleinen Grünbereich gut verweilen. Niemand muss dabei unbedingt die Kugeln werfen, denn auch Zuschauen macht allen Generationen Spaß. Doch meist dauert es nicht lange, bis dann jemand selbst mitspielen möchte. Die Spielregeln sind auf einer großen Tafel abgedruckt.

Das war die Idee von Harry Schnell, damit auch Neulinge schnell mitspielen können. Als der Bürgermeister auf den damals beim Neubaugebiet Baumsatz III angelegten und inzwischen zugewachsenen Platz angesprochen wurde, sagte dieser sofort zu in der Annahme, man müsse nicht viel machen, die Infrastruktur sei ja vorhanden. »Das hat dann zwar doch ein paar Euro gekostet, aber der Mehrwert rechtfertigt den Mitteleinsatz«, so Dold: »Es gab nur die zwei Varianten, entweder schnell oder nicht machbar.«

Wie schnell die Idee dann realisiert werden konnte, beschrieb Harry Schnell so: »Dienstags war ich beim Bürgermeister, donnerstags war Besichtigung des Platzes, montags schon Baggereinsatz.« Er wusste vorher nichts von dem bereits vorhandenen, als solchen aber durch Bewachsung nicht mehr erkennbaren Platz, wollte einen geeigneten Ort suchen und freut sich nun über die schnelle Umsetzung.

Jetzt liegt es an der Bevölkerung den neuen-alten Bouleplatz zu nutzen und pfleglich damit umzugehen. Das Partnerschaftskomitee plant noch eine Aktion wie ein Bouleturnier zusammen mit den französischen Freunden. So könnte der Platz, der über den vom Reinsdorfer Weg abgehenden Fußweg erreichbar ist, ein Türöffner für viele zwischenmenschliche Kontakte werden bei leichtem sportlichen Spiel. Die Bewegung an frischer Luft im Grünen passt sehr gut zur »Gesunden Gemeinde Pliezhausen«. (GEA)