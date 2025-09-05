Traum erfüllt: Metzingerin moderiert im Kika

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. »Schon als Kind träumte ich davon, vor einer Kamera zu stehen und zu moderieren«, sagt Dilara Colak. In ihrer Jugend wohnte die temperamentvolle Frau in Metzingen, vor kurzem zog sie nach Ergenzingen. Als Erwachsene konnte sie ihren Traum verwirklichen. Seit dem Frühjahr 2024 moderiert sie die »Schulbattle«-Runden der Kika-Sendung »Die beste Klasse Deutschlands«.

»Mein Vorbild war Nazan Eckes. Ich wollte ‚Taff‘ moderieren«, erzählt sie. Beinahe hätte sie sich jedoch für einen ganz anderen beruflichen Weg entschieden. Eine Zeitlang überlegte sie, Maschinenbau zu studieren, doch kurz vor ihrem Abitur machte sie dann ein Praktikum beim SWR. »Viele Praktika machen: Das empfehle ich jungen Menschen, die etwas mit Medien machen wollen. So bin ich in die Medienwelt hineingerutscht«, sagt sie. Anschließend machte sie eine Weiterbildung zur Moderatorin. Währenddessen erfuhr sie von dem Casting für die Kika-Sendung. »Ich habe mich beworben und der Sender ist auf mich aufmerksam geworden.« Davor arbeitete sie beim Radio-Sender »Das Ding«.

In »der besten Klasse Deutschlands« begleitet sie Schüler in den »Schulbattles«, die in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten. »Zahlreiche Klassen bewerben sich für die Show«, erzählt sie. Während der Dreharbeiten, die an verschiedenen Schulen stattfinden, ist Colak viel unterwegs. »Bis auf die Wochenenden bin ich während der Dreharbeiten nicht zu Hause. Man geht von einem Hotel ins nächste. So kommt es auch mal vor, dass ich Heimweh habe. In diesen Momenten erinnere ich mich daran, wie dankbar ich bin, dass ich das machen kann, was ich liebe. Das gibt mir Kraft«, sagt sie. Was ihr besonders an der Sendung gefällt? »Ich darf wieder Kind sein.«

Besondere Momente bleiben in Erinnerung

Bei den Dreharbeiten hat sie Momente erlebt, die ihr besonders in Erinnerung geblieben sind. »Einmal war sich eine Klasse sicher, dass sie gewinnt.« Doch es kam anders. Der Klassenlehrer habe dann die Schüler zur Seite genommen und ihnen betont, es sei nicht schlimm, wenn sie verlieren würden. »Das ist das Schöne an der Sendung: Dass die Klassen zusammenwachsen und auch lernen zu verlieren. Manchmal wird es emotional und es kullern Tränen«, sagt Colak.

Eine weitere schöne Erinnerung verbindet Colak mit einem schüchternen Jungen, der sich bereit erklärte, eine Challenge für sein Team zu meistern. »Zwar machten ihm seine Mitschüler Mut, aber man hat gemerkt, dass sie nicht wirklich an ihn glaubten.« Der Junge sei türkischer Abstammung gewesen. »Seine Klasse hat seinen Namen nicht richtig ausgesprochen. Ich aber schon. Seine Mitschüler lachten und es war ihm unangenehm. Aber irgendwie fand er es auch schön, dass gerade im Fernsehen sein Name richtig genannt wurde. Die Challenge hat er dann richtig gut meistern können.« Seine Aufgabe sei es gewesen, Münzen in ein Sparschwein durch eine Röhre fallen zu lassen. »Er ist bis heute in meinem Herzen geblieben«, schwärmt Colak.

Alles rund um »Die beste Klasse Deutschlands« Insgesamt 16 Klassen aus verschiedenen Schulen spielen bei »Die beste Klasse Deutschlands« in Challenge- und Quiz-Duellen um den Einzug in die nächste Runde. Die Battles finden direkt an den Schulen der jeweiligen Klassen statt und werden vor Ort von Moderatorin Dilara Colak und Content Creator Lukas White begleitet. Welche Klassen halten am besten zusammen und zeigen Geschick bei Spielen, wie »Stapeln«, »Strohhalm Darts« oder »Lückentext« und sichern sich das Ticket für die Wochenshows? Bei den vier Wochenshows spielen jeweils zwei der acht Gewinnerklassen aus den Schulbattles im Duell gegeneinander. Die vier Gewinner-Klassen aus den Wochenshows erreichen das Superfinale von »Die beste Klasse Deutschlands«. Auf die Teams warten wie in den Wochenshows viele spannende Fragen und Experimente sowie anspruchsvolle Actionspiele. Die Wochenshows werden im Wechsel vom Moderationsduo Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell präsentiert. Mit dabei sind auch zahlreiche prominente Studiogäste mit besonderen Aufgaben für die Finalisten. Das Team, das am Ende in der Live-Show die meisten Punkte erzielt hat, wird »Die beste Klasse Deutschlands«. Die Schulquizshow »Die beste Klasse Deutschlands« startet mit neuen Folgen in die 22. Staffel. Ab dem 9. September werden die Folgen im Fernsehen ausgestrahlt - zu sehen jeweils dienstags bis freitags um 13.45 Uhr bei Kika. Am Donnerstag, 11. September um 13.45 Uhr ist das Schulbattle der Klasse 7C des Uhland-Gymnasiums Tübingen gegen die 7A der Elisabethenschule Frankfurt zu sehen. (GEA)

Weil die Ergenzingerin selbst einen Migrationshintergrund hat, ist ihr gesellschaftliches Engagement ein besonderes Anliegen. Das ist auch der Grund, weshalb sie gemeinsam mit ihren Kollegen auf Instagram das Aufklärungsprojekt »Migratöchter« ins Leben gerufen hat. »Mir ist es wichtig, die Migrationsgesellschaft in Deutschland sichtbar zu machen. Ich bin froh, dass das bisher dankend angenommen wurde.« Außerdem möchte sie Jugendlichen mit Migrationshintergrund Mut machen. Ihnen möchte sie mitgeben: »Euch stehen alle Türen offen. Nichts soll euch einschränken, weder Name oder Herkunft noch Aussehen. Ihr könnt werden, was ihr wollt.« In jüngeren Jahren, erzählt sie, habe sie oft Alltagsrassismus erlebt. »Daher kommt auch das Bedürfnis, darüber zu sprechen und aufzuklären.« Das sei ein Grund mehr gewesen, mediale Aufklärungsarbeit zu leisten. (GEA)