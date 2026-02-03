Tobias Pokrop: »Bewerbung in Rutesheim kein Schritt gegen Riederich«

Im Dezember 2020 hatte Tobias Pokrop einen Wahlkampf in Riederich geführt, um für eine zweite Amtszeit gewählt zu werden. Nun bewirbt er sich für den Posten des Bürgermeisters in der Stadt Rutesheim.

Bitte aktivieren Sie Javascript

RIEDERICH.. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen hatte Tobias Pokrop mit der Nachricht überrascht, sich in der 11.000-Einwohner-Kommune Rutesheim für den Posten des Bürgermeisters zu bewerben - die Wahl ist am kommenden Sonntag. Im Dezember 2020 war er als alleiniger Bewerber (bei einer generellen Wahlbeteiligung von 34 Prozent) von 71 Prozent der Wähler für eine zweite Amtszeit als Bürgermeister in Riederich wiedergewählt worden: »Der Schritt, mich in Rutesheim zu bewerben ist keinesfalls ein Schritt gegen Riederich«, betont er schriftlich auf eine Anfrage des GEA.

Aber, so Pokrop weiter: Nach fast 20 Jahren in der Gemeinde – sieben Jahre als Kämmerer und fast 13 Jahre als Rathauschef – sei er vor der Frage gestanden, ob er mit 48 Jahren nicht noch etwas Neues anpacken wolle: »Und da ist mir die sehr attraktive Stellenausschreibung der Stadt Rutesheim ins Auge gesprungen.« Es handele sich um eine Stadt, die in Teilen auch dörfliche Strukturen habe und genau darin liege auch für ihn der Reiz: »Das Amt des Bürgermeisters in einer prosperierenden Stadt in attraktiver Lage auszuüben und dabei dennoch den persönlichen Bezug zu den Menschen zu haben, das begeistert mich«, erklärt Pokrop.

Neue Perspektive kennenlernen

Überdies sei die Aufgabenstellung in Rutesheim eine andere als in der 4.200-Einwohner-Gemeinde Riederich: »Unheimlich reizvoll empfinde ich in diesem Zusammenhang auch, auf eine ganz andere Verwaltungsstruktur zurückgreifen zu können.« In einer Kommune in der Größenordnung von Riederich müsse ein Bürgermeister auch dir Funktion des Sachbearbeiters übernehmen. In Rutesheim gelte es, Prozesse strategisch zu begleiten: »Das Amt des Bürgermeisters nochmals aus dieser Perspektive kennenzulernen, finde ich sehr spannend und attraktiv«, schreibt Pokrop. »Das Wissen, dass ich mir in 23 Jahren Verwaltungsarbeit habe aneignen dürfen, ist da sicherlich eine wertvolle Hilfe.«

Wahlkampfauftakt sei am 6. Januar gewesen, es liege eine intensive Zeit mit vielen Aktivitäten hinter und in dieser Woche auch noch vor ihm. Er habe für den Wahlkampf immer wieder phasenweise Urlaub genommen. Im Schnitt sei er dennoch pro Woche anderthalb bis zwei Tage im Riedericher Rathaus präsent gewesen, um Unterschriften zu leisten, Abstimmungen im Haus vorzunehmen und die wichtigsten Dinge zu organisieren – so unter anderem die Gemeinderatssitzung am Mittwoch vor der Wahl.

Chancen nicht einschätzbar

Die Stadt Rutesheim mit ihren 7.000 Wahlberechtigten sei groß, seine Chancen könne er nicht einschätzen. Gleichwohl habe er in den vergangenen Wochen sehr viel Zuspruch erfahren, aber: »Ich denke, niemand kann vor der Wahl für sich in Anspruch nehmen, genau zu prognostizieren, wie eine eindeutige Tendenz aussieht«, so Pokrop. »Aber ja, wenn man als dritter Bewerber seinen Hut in den Ring wirft, dann tut man dies, weil man sich im Kandidatenfeld durchaus eine Chance auf den Wahlsieg ausrechnet.«

Im Fall eines Wahlsiegs – ob im ersten Wahlgang am Sonntag oder einer Stichwahl zwei Wochen später – werde er seine Amtsgeschäfte in Riederich noch bis im Laufe des März weiterführen. Die Gemeinde werde Ende Februar oder nach einer möglichen Stichwahl Anfang März die Eckdaten für eine Bürgermeisterwahl festlegen. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Fristen, müsste ein Wahlprozedere bis spätestens Ende Juni abgeschlossen sein. »Ich gehe davon aus, dass eine Nachfolgerin/ein Nachfolger ab Anfang August seine Amtsgeschäfte aufnehmen wird«, teilt Pokrop mit. Bis dahin müssten die Amtsleitungen im Rathaus in Zusammenarbeit mit den stellvertretenden Bürgermeisterinnen die Amtsgeschäfte weiterführen.

Tobias Pokrop weiter: »Im Fall einer Nichtwahl werde ich kurz nach dem Wahltermin meine Amtsgeschäfte in Riederich wieder mit Schwung aufnehmen.« In der Gemeinde stünden noch spannende Themen wie die Sanierungen des Hallenbades und des Rathauses an – dafür könne er sich begeistern. (GEA)