Seit fünf Jahren hat das Haus für alle in der Pfleghofstraße in Metzingen offen. Das Stadtteilfest ist gut besucht.

Das Orga-Team des Stadtteilfests: Hauptorganisatorin Natalie Henkel, die städtische Inklusionsbeauftragte, wird eingerahmt von Bianca Legnini (links) und Karina Montes. FOTO: RUOF Das Orga-Team des Stadtteilfests: Hauptorganisatorin Natalie Henkel, die städtische Inklusionsbeauftragte, wird eingerahmt von Bianca Legnini (links) und Karina Montes. FOTO: RUOF

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.