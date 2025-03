Telekom verlegt Leitungen in Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Im Rahmen der Vorbereitung für den Ausbau der Knotenpunkte »Wasserfall« und »Hochhaus« im Zuge des Vorhabens »B 28 Bad Urach« beginnen am heutigen Montag, 24. März, Leitungsverlegungen der Telekom. Derzeit verlaufen die Telekomleitungen größtenteils parallel neben der Bundesstraße 28 und liegen direkt im zukünftigen Baubereich. Zur Vermeidung von Konflikten während des Ausbaus der B 28 werden die Leitungen aus dem Baufeld herausgelegt.

Die Arbeiten erfolgen im nördlichen Gehweg der Immanuel-Kant-Straße sowie in der Max-Eyth-Straße. Ziel ist es, die Aktion bis zum Ende der Osterferien am Freitag, 25. April, abzuschließen. Um die Beeinträchtigungen zu reduzieren, verlaufen die Arbeiten in drei Bauabschnitten: Von heute bis Freitag, 4. April, werden abschnittsweise die Arbeiten im Gehweg zwischen der Immanuel-Kant-Straße 1 bis zur Immanuel-Kant-Straße 17 vorgenommen. Dabei wird die Fahrbahn nur im Bereich des jeweils aktuellen Baufelds eingeengt. Zeitweise werden die Einmündungen Gerhart-Hauptmann-Straße und Adalbert-Stifter-Straße in die Immanuel-Kant-Straße gesperrt sein. Anlieger werden gebeten, über die Hermann-Hesse-Straße zu fahren.

Bäderstraße bald wieder frei

Ab Montag, 7. April, wird nach Abschluss der Gasleitungsarbeiten der Fair-Netz und der Stadtwerke Bad Urach die Sperrung der Bäderstraße aufgehoben. Anschließend erfolgt die Anbindung der neuen Telekomleitungen an den bestehenden Schacht in der Max-Eyth-Straße. Hierfür wird die Einmündung der Immanuel-Kant-Straße/Max-Eyth-Straße bis Freitag, 11. April, halbseitig gesperrt. Der Verkehr aus der Immanuel-Kant-Straße kann in diesem Zeitraum nur rechts in die Max-Eyth-Straße in Richtung Stuttgarter Straße ausfahren. Alle anderen Verkehrsteilnehmer werden über die Uhlandstraße, Minimaxstraße, Stuttgarter Straße, Bäderstraße, Immanuel-Kant-Straße umgeleitet. Die Haltestellen »Uhlandstraße« und »Minimaxstraße« des Stadtbusses werden in die Stuttgarter Straße verlegt.

Um die Beeinträchtigungen des Schulverkehrs zu reduzieren, werden die Arbeiten für die Verlegung der Telekomleitungen im Bereich der Bushaltestelle »Adalbert-Stifter-Straße« in der Immanuel-Kant-Straße erst in den Osterferien vorgenommen. Weitere Informationen gibt’s im Internet. (eg)

www.verkehrsinfo-bw.de