In Grafenberg geht das erste Teilauto an den Start, betrieben mit Strom, der rechnerisch aus Wasserkraft kommt.

Los geht's mit dem E-Carsharing in Grafenberg. Bürgermeister Volker Brodbeck (links) und Rudi Zahorka vom Carsharingbetreiber Deer nehmen den hinter der Ortsbücherei stehenden VW ID.3 gemeinsam in Betrieb. Sein Akku wird über eine ebenfalls neue, (rechnerisch) mit Ökostrom gespeiste Ladesäule (hinten) gefüllt. FOTO: PFISTERER Los geht's mit dem E-Carsharing in Grafenberg. Bürgermeister Volker Brodbeck (links) und Rudi Zahorka vom Carsharingbetreiber Deer nehmen den hinter der Ortsbücherei stehenden VW ID.3 gemeinsam in Betrieb. Sein Akku wird über eine ebenfalls neue, (rechnerisch) mit Ökostrom gespeiste Ladesäule (hinten) gefüllt. FOTO: PFISTERER

