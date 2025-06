Tausende strömten zum Waldmusikfest nach Walddorfhäslach

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Mehrere Tausend Besucher haben sich auch in diesem Jahr wieder auf den Weg gemacht, um am Schönbuchrand mit dem Musikverein Walddorfhäslach auf dessen Vereinsgelände vier Tage zu feiern. Auftakt des Waldmusikfestes am eigentlich kirchlichen Feiertag »Christi Himmelfahrt«, im Volksmund zum »Vatertag« mutiert, war die Vatertagshockete mit Musikvereinen aus der Region.

Schon am Freitag davor hatte das bewährte Waldmusikfest-Orga-Team um Florian Schweiker mit dem Aufbau be-gonnen. Diese Aktion zeigt immer wieder den großen Zusammenhalt im Ort, denn nicht nur Musikvereinsmitglieder ma-chen mit, sondern auch Freunde, Verwandte und Bekannte.

Zum Beispiel übernimmt die freiwillige Feuerwehr die sehr gut organisierte Parkplatzregelung, sehr freundlich und kompetent, sodass die Anfahrt kein Problem ist, auch wenn zum Beispiel am Donnerstag Massenansturm ist.

Hohe Temperaturen

Stürmisch war dagegen eine kurze Zeit am Samstagabend, als die ungebetenen Gäste Windböe und Regen kurzfristig mitspielen wollten und die Helfergemeinschaft ziemlich forderten. Das Zelt war wegen der Hitze vorher an allen Seiten zum Lüften geöffnet, als eine Windböe durchfegte. Da galt es, blitzschnell die Zeltwände zu schließen. Der einsetzende Regen dauerte zwar nicht lange, aber das wusste niemand vorher. »Das Wetter hat vielleicht am Samstag manchen abgehalten zu kommen«, so Schweiker.

Dafür war der Donnerstag »sensationell« gut besucht. Trotz der Menschenmenge gab es keine Probleme. »Der neue Sicherheitsdienst ist zwar präsent, aber unauffällig«, so das Fazit von Schweiker.

Auch am Freitag war problemlos volles Zelt bei der »Malle-Party«, während am Samstag noch ein paar Gäste mehr Platz gehabt hätten. Volles Zelt auch am Familiensonntag, an dem außerdem draußen wieder viel los war. Für Kinder war die Wurfbude des Jugendblasorchesters ein fast magischer Anziehungspunkt, obwohl es daneben noch andere Aktivitäten gab wie Karussell und Bungee-Trampolin.

Zünftige Blasmusik der »Schoabach Musikanten« und der »Pliezhäuser Blechklappen«, das ist eine kleine Egerländer-Besetzung des Musikvereins Pliezhausen, war ein Grund für die gute Stimmung im vollbesetzten Zelt.

Die »Pliezhäuser Blechklappen« hatten ihre Japantournee so terminiert, dass sie wieder rechtzeitig zum Fast-Heimspiel in Walddorfhäslach sein konnten.

Insgesamt ist es dem Musikverein Walddorfhäslach wieder gelungen, ein viertägiges Waldmusikfestprogramm so zu gestalten, dass für jeden Musikgeschmack etwas dabei ist, und die Menschen die Bewirtung schätzen.

Für viele Musikbegeisterte ist es schon zur Tradition geworden, an dem Himmelfahrtswochenende in den Schönbuch zu fahren und am Schönbuchrand zu feiern. (mar)