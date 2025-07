Statt Schmierereien: Street-Art-Künstler gestaltet Wände in Pliezhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Ingrid Schübel, die Vorsitzende des Schwäbischen Albvereins Pliezhausen, hat ihrer E-Mail an den GEA drei Fotos angehängt. Alle zeigen den Zwei-Eichen-Turm von außen. Auf einem von früher sind Graffitis und diverse Wörter und Buchstaben zu sehen - auch Schimpfwörter. Auf einer Seite ist damit die Wand im unteren Teil des Turms in der Breite bedeckt. Schon früher hatte Schübel berichtet, dass die Fassade des Turms außen immer wieder verschandelt werde. Nun haben die Vorsitzende und ihr Stellvertreter Martin Schreiber das Haus professionell bemalen lassen - mit großflächigen und professionellen Graffitis. Diese zeigen die anderen beiden Bilder in Schübels E-Mail.

An einem Nachmittag zeigen Schübel, Schreiber und der Künstler Johannes Schubert, Künstlername Looven, in Pliezhausen die neu gestaltete Fassade des Turms. »Ich habe in Tübingen ein von Looven bemaltes Trafohäuschen gesehen, das mir gleich gefallen hat«, sagt Schübel. Sie nahm Kontakt mit dem Mössinger auf, und Schubert kam zum Sprayen nach Pliezhausen. Dort fiel er bei der Arbeit durchaus auf. »Manche Pliezhäuser sind jeden Tag zum Turm gegangen und haben geguckt, wie sich das Graffiti entwickelt«, sagt Schübel.

Polizeieinsatz während des Sprayens

Schreiber ergänzt, dass auch ein überraschender Besuch vorbeikam: Polizisten in drei Streifenwagen. »Das war ein ganz schön großes Polizeiaufgebot«, sagt er. Sie hätten wohl gedacht, dass sie einen illegalen Sprayer auf frischer Tat erwischt hatten und seien etwas enttäuscht gewesen, dass Schubert ganz offiziell eine Auftragsarbeit erstellt.

Das fertige Werk zeigt auf einer Seite des Turms einen Spatz, auf der anderen eine Kohlmeise. Von beiden Außenseite ragen Eichenzweige mit Blättern und Eicheln auf die Vorderseite bis zur Tür. Schübel hat einige Rückmeldungen bekommen: »Alle sind begeistert, ich habe nur positive Resonanz bekommen.« Auch Martin Schreiber ist mit dem Ergebnis zufrieden: »Die Eicheln haben durch die Pünktchen eine gute Struktur«, nennt er ein Detail. Wie viel die Motive auf der Fassade gekostet haben, verrät Schübel nicht. Eines ist ihr aber wichtig: »Wir als Ortsverein haben das bezahlt. Es sind keine öffentlichen Gelder geflossen.« Sie betont das auch deshalb, weil der Zwei-Eichen-Turm eigentlich im Besitz des Hauptvereins ist.

Rauputz ist Herausforderung

Johannes Schubert, alias Looven, arbeitet Vollzeit als Graffiti-Künstler. Wobei er lieber von Street Art spricht. »Ich liebe es, groß zu malen.« Diese Gelegenheit hatte er in Pliezhausen. Über zwei bis drei Wochen war er am Turm immer wieder im Einsatz. »Erst male ich die Konturen und dann den Hintergrund«, erklärt er sein Vorgehen. Bei diesem Auftrag sei der Rauputz eine Herausforderung gewesen. »Ich muss alle Zwischenräume füllen, sonst gibt es später weiße Flecken.«

Schuberts Motive sind oft Vögel: »Für mich stehen sie für die Freiheit. Ich finde es schön, wie sie durch die Luft gleiten.« Erst vor kurzem hat er hoch oben einen Raubvogel seine Kreise ziehen sehen. Schübel freut sich über die neuen Motive. »Wir wollten ein naturnahes Motiv.« Nun hofft sie, dass der Turm von anderen Spayern verschont bleibt. (GEA)