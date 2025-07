Stadt Metzingen kauft Reusch-Areal an der Neuhäuser Ortsdurchfahrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Früher gab's hier Kindermode und Fahrräder zu kaufen. Seit Jahren steht das Reusch-Areal an der Neuhäuser Ortsdurchfahrt leer. Demnächst werden die langgezogenen Flachbauten mit ihrem kompakten Dächern wohl abgerissen. Die Stadt Metzingen hat das 6.500 Quadratmeter große Areal gekauft und sich damit einen strategisch wichtigen Standort gesichert.

Das hat Pressesprecherin Susanne Berger am Freitag bekanntgegeben. »Aller guten Dinge sind drei«, sagt Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh und freut sich. Dank ihres Einsatzes wurde der Kauf der Fläche möglich, wie zuvor schon der des Nahkauf- und des Fleischmann-Areals, die ebenfalls in Neuhausen liegen. »Mit dem Erwerb dieser zentralen Flächen schaffen wir die Grundlage für eine nachhaltige und selbstbestimmte Stadtentwicklung.«

Vorrangige Potenzialfläche für Gewerbe

Konkreter wird die Rathauschefin derzeit nicht. Liegt die Stadt beim Nahkauf-Areal nahe der Ortsmitte auf der Zielgeraden, sind für das Gelände der ehemaligen Gärtnerei Fleischmann am Ortsende noch keine neuen Pläne öffentlich geworden und fängt die Ideensuche beim Reusch-Areal gerade erst an.

Fakt ist, dass es im Flächenentwicklungskonzept der Stadt als vorrangige Potenzialfläche für gewerbliche Nutzung vorgesehen ist. »Die Nachfrage nach Gewerbeflächen in Metzingen ist enorm«, macht Haberstroh deutlich, »mit dem Ankauf setzen wir ein wichtiges Signal für ansässige Unternehmen und neue Investoren.« In der Vergangenheit hatten bereits Lebensmittel-Einzelhändler Interesse an dem zentral gelegenen Standort gezeigt.

Innen entwickeln, Außenbereich schonen

Durch die im sowieso schon bebauten Innenbereich neu entwickelte Gewerbefläche könnte zugleich der Außenbereich vor einer weiteren Überplanung und klimaschädlichen Versiegelung bewahrt werden, zumindest vorläufig. Im nächsten Schritt will die Stadtverwaltung nun prüfen, welche Nutzungsmöglichkeiten auf dem Reusch-Areal möglich sind. »Aufgrund der baulichen Situation wird ein Abriss der bestehenden Gebäude voraussichtlich notwendig sein«, teilt Stadtsprecherin Berger mit.

Die weiteren Planungen erfolgen in enger Abstimmung mit den Gremien, also dem Neuhäuser Ortschaftsrat und dem Metzinger Gemeinderat. Dort war die Freude über den neuen Grunderwerb groß. Neuhausens Ortsvorsteher Günter Hau, auch Stadtrat in Metzingen, betont: »Jetzt haben wir die Möglichkeit, selbst zu gestalten, was mit diesen Flächen passiert. Eine bessere Ausgangslage kann es kaum geben.« (GEA)