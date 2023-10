Sportholzfällerin aus Neuffen holt Silber bei deutschen Meisterschaften

Bitte aktivieren Sie Javascript

ESSEN/NEUFFEN. Nadine Münzenmaier aus Neuffen ist zum dritten Mal Deutsche Vizemeisterin im Sportholzfällen geworden. Bei den »Stihl-Timbersports« musste sie sich nur Alrun Uebing (Moschheim) geschlagen geben. Nadine Münzenmaier ist gelernte Landwirtin und bewirtschaftet den elterlichen Hof – die »Viehweide« oberhalb von Neuffen.

In Essen sicherte sie sich mit dem zweiten Platz ihre dritte Vizemeisterschaft und nahm am Ende die Silbermedaille mit nach Hause. »Ich war positiv überrascht und es war eine sehr schöne Kulisse«, so Nadine Münzenmaier, »an der Stock Saw habe ich die Tagesbestzeit erreicht. Mein Training lief nicht gut, deswegen bin ich sehr glücklich mit dem zweiten Platz«, fasste die 35-Jährige zusammen. (GEA)