Spatenstich zum Baubeginn der Landesgartenschau in Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. »Sie müssen in den nächsten knapp zwei Jahren die Zähne zusammenbeißen, aber es wird sich lohnen«, versprach Bürgermeister Elmar Rebmann an seine Uracher gleich zu Beginn seiner Rede. Was das heißt, hatten schon zahlreiche Besucher und die prominenten Gäste am eigenen Leib erfahren, denn wegen eines langen Staus auf der Bundestraße 28 verschob sich der symbolische Spatenstich zum Baubeginn der Landesgartenschau um 15 Minuten.

Rebmann sprach von einem langen Weg, den es für eine solche Landesgartenschau zu gehen gilt. Am 1. Januar 2023 wurde der Eigenbetrieb Gartenschau Bad Urach gegründet und beschäftigt aktuell neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Bereichen Landschaftsplanung, Bau und Technik, Finanzen, Marketing und Organisation tätig sind.

»Gartenschauen sind Entwicklungsmotoren für die ganze Region«

Aufbruchstimmung sei zu spüren, so Rebmann, die Bauarbeiten an der Wasserfallkreuzung sind der Anfang, es folgt der Umbau an der Bleiche und die Brücke über den Brühlbach. »Aber das ist alles jeden Euro wert, den wir investieren.« Seinen Worten zufolge handelt es bei dem, was entsteht, nicht um ein halbes Jahr Blümchenschau, »sondern wir machen den Kurpark zu einem Bürgerpark«. Wichtig ist Rebmann der Gedanke, dass in dem neuen größeren Bürgerpark die Menschen Erholung finden mit Schatten spendenden Bäumen und Nebelbrunnen. »Der Juni war der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, aber dieser Rekord wird nicht lange halten. Wir müssen uns an die veränderten Klimabedingungen anpassen«, betonte der Bürgermeister.

Er sieht die Landesgartenschau nicht als temporäres Ereignis. Für ihn ist es eine Infrastrukturmaßnahme, die den Wirtschafts- und Standortfaktor der Kurstadt erhöht. Um diese Entwicklung umzusetzen, benötigt es Geld. »Dank ist die verschärfte Form der Bitte«, zitierte Rebmann den ehemaligen Landrat Thomas Reumann. Von den 24 Millionen Euro, die investiert werden, kommen 14,5 Millionen Euro allein aus den Fördertöpfen des Landes und des Bundes für Gewässerrenaturierung (Erms), Verkehr, Tourismus Infrastruktur sowie Klimaschutz. 9,5 Millionen muss die Stadt selbst stemmen.

»Wir sind die 47. Stadt von 1.100 in Baden-Württemberg, die eine Landesgartenschau ausrichten und können stolz sein, den Zuschlag bekommen zu haben«, so Rebmann. Sein Dank galt aber auch dem Gemeinderat, der Mut bewiesen und die Weichen gestellt habe. Er verglich dies mit dem Weitblick der Ratsmitglieder, die den Bohrungen nach Thermalwasser zugestimmt und »Bad Urach« mit auf den Weg gebracht hatten. Auch Norbert Ferch, Referatsleiter im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg als Vertreter von Minister Norbert Hauk sprach davon, dass die Unbilden der Baumaßnahme durch die Vorzüge des durchaus kostenträchtigen Unternehmens Landesgartenschau überwiegen würden. Es entstehe viel öffentliches Grün, das vor allem hinterher den Bad Urachern zugutekomme.

»Gartenschauen sind heutzutage Entwicklungsmotoren für die ganze Region«, sagte Ferch. Es handelt sich um ein lokales Konjunkturprogramm, nicht mehr wie früher um ein einjähriges Spektakel: »Sie gestalten damit das Morgen und Übermorgen ihrer Stadt«, betonte er mit Blick auf die Ratsmitglieder und die Verwaltung. »Die Zukunft hat viele Namen«, schloss Ferch mit einem Zitat von Victor Hugo: »Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance.«

»Bei den Kosten lassen wir Sie nicht im Regen stehen«

Als Freund der Landesgartenschauen outete sich Regierungspräsident Klaus Tappeser: "Ich komme aus einer Gärtnerfamilie, besuche jede Gartenschau und habe mir den 20. Mai 2027 schon in meinen Kalender eingetragen." Er lobte die Stadt, an diesem Infrastrukturprogramm festgehalten zu haben. "Jede Stadt muss sich neu erfinden." Der Kurpark, mittlerweile 50 Jahre alt, bedürfe dringend einer Sanierung. Und mit den Renaturierungsmaßnahmen der Erms werde diese zum blauen Rückgrat der Landesgartenschau. »Bei den Kosten lassen wir Sie nicht im Regen stehen«, versicherte er.

"Bad Urach wird noch schöner werden, auch wenn das kaum noch möglich ist", so Tappeser. Dann schritten die drei Protagonisten zur Tat und vollzogen den symbolischen Spatenstich: "Aus einem Eisblock, gestaltet von der Künstlerin Eva Strobel, galt es, eine Zeitkapsel herauszulösen, die dann gefüllt und für die Nachwelt auf dem Gelände an geeigneter Stelle versenkt wird.

Auf die Fertigstellung des Bürgerparks freut sich schon jetzt Ehrenbürger Helmut Haussmann: »Das erweitert meine morgendliche Trainingsstrecke. Ich habe damals die Initiative zu den Bohrungen nach Thermalwasser unterstützt und jetzt die Bemühungen, die Landesgartenschau in meine Heimatstadt zu holen.« (GEA)