Die Freude war riesengroß bei den Geehrten, die den 2. Inklusionspreis des Landkreises in der Metzinger Kreissparkasse aus den Händen von Landessozialminister Manne Lucha, Landrat Dr. Ulrich Fiedler sowie KSK-Vorstand Michael Bläsius erhalten haben. FOTO: LEISTER Die Freude war riesengroß bei den Geehrten, die den 2. Inklusionspreis des Landkreises in der Metzinger Kreissparkasse aus den Händen von Landessozialminister Manne Lucha, Landrat Dr. Ulrich Fiedler sowie KSK-Vorstand Michael Bläsius erhalten haben. FOTO: LEISTER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.