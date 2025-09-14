Sehen, hören, schmecken: Dorffest in Pliezhausen für alle Sinne

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. In Scharen strömten die Pliezhäuser am Samstag zu ihrem Dorffest rund um Schulzentrum, Gemeinde- und Sporthalle. Vor allem der Flohmarkt, bei dem es viele Sachen von Kindern für Kinder gab, zog eine Vielzahl von Menschen an. Daneben wurde an mehreren Tischen intensiv Schach gespielt, mit einem speziellen Ball auf eine übergroße Darts-Scheibe geschossen oder eine Tennisolympiade absolviert. Was besonders auffällig war: Beim Fest waren mehr Kinder als Erwachsene zu sehen.

Und das sollte auch so sein. Sieben Pliezhäuser Vereine haben das Dorffest organisiert. Und alle müssen sich derzeit ordentlich anstrengen, um Nachwuchs für die Arbeit und Mitgliedschaft im Verein zu aktivieren. »Wir haben Probleme, junge Leute zu kriegen«, bestätigt Klaus Katolla, Ex-Vorsitzender des TSV Pliezhausen und Mitorganisator des Festes.

Parcours mit Schläuchen und Pumpen

Deshalb sollte das Fest auch in erster Linie für Kinder und Jugendliche da sein. Es gab viele Angebote für sie, das Programm war abwechslungsreich gestaltet. »Ich habe die Vereine hier abgeklappert und alle sind zufrieden, überall ist Betrieb«, sagte Katolla mit einem Lächeln im Gesicht.

An der Spritze der Freiwilligen Feuerwehr war Zielgenauigkeit gefragt. Foto: Veit Müller An der Spritze der Freiwilligen Feuerwehr war Zielgenauigkeit gefragt. Foto: Veit Müller

Viel los war beispielsweise bei der Freiwilligen Feuerwehr, wo die Kleinen mit einer Feuerwehrspritze und ordentlich Wasserdruck in ein Loch zielen mussten. Außerdem durften sie sich ein Feuerwehrauto näher ansehen und einen Parcours mit Schläuchen und Pumpen durchlaufen. »Unser Stand war ganz gut besucht«, freute sich Feuerwehrmann Sammy Heilmann.

Die Kids sollten sich beim Dorffest auch ordentlich bewegen. Dafür war gesorgt. Zum Beispiel auf dem Hartplatz. Dort standen Fußball, Basketball und Tennis auf dem Programm. In der Sporthalle hatte die Kindersportschule Pliezhausen eine Bewegungslandschaft aufgebaut, die rege genutzt wurde. Der Leichtathletikverein präsentierte sich mit einem Wettbewerb im Standweitsprung.

Wie geht es mit der Ortschronik weiter?

Wer es etwas ruhiger haben wollte, konnte sich im Blasrohr- oder im Lichtgewehrschießen beim Schützenverein messen. Nicht weit davon bastelte der Narrenverein mit den Kindern. Fast die ganze Zeit über sorgte eine Dorffest-Rallye für Unterhaltung. An jeder Station erhielten die Kinder einen Sticker für den Rallye-Pass. Der kam schließlich, wenn er voll mit Stickern war, in eine Lostrommel, aus der später die Preisträger gezogen wurden.

Doch nicht nur für die Kids gab es interessante Stationen beim Dorffest. Gemeinderäte warben an einem Stand für eine Ortschronik von Pliezhausen mit seinen Teilorten, denn »viele Gemeinden in der Umgebung haben eine, nur wir nicht«, meinte die frühere Gemeinderätin Susanne Stetter. Im Gremium hatte Birgit Schoblocher das Thema Ortschronik aufgegriffen, unterstützt von Daniel Metzger. Der Pliezhäuser Gemeinderat will im Herbst darüber diskutieren. Beim Dorffest wurde kräftig für Sponsoren geworben, denn die sind wichtig, um das Projekt auch finanziell auf starke Beine zu stellen.

Römische Exponate aus der Sammlung Zimmermann

Einen Autor für die Ortschronik gibt es bereits. Der Stadtarchivar aus Neckartenzlingen, Rolf Bidlingmaier, steht dafür bereit und war beim Dorffest auch vor Ort. Er hat einschlägige Erfahrung, denn er hat die Neckartenzlinger Dorfchronik verfasst und würde das Projekt in Pliezhausen leiten.

Geschichtlich hat Pliezhausen einiges zu bieten. Am Stand gab es römische Exponate aus der Sammlung von Alexander Zimmermann zu sehen, die darauf verwiesen, dass Pliezhausen an einer alten Römerstraße liegt. Auch Zettel mit geschichtlichen Daten hingen aus, auf denen man ablesen konnte, dass es im siebten Jahrhundert nach Christus eine Alamannen-Siedlung im Raum Pliezhausen gegeben hat und dass der Ort im Jahr 1092 erstmals als »Plidolfeshusin« urkundlich erwähnt wurde. (GEA)