»Schlagkräftige Einbrecherbande« steht vor dem Tübinger Landgericht

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. »Planmäßig, strukturiert und arbeitsteilig« - so soll laut Richter Dr. Christoph Kalkschmid eine Gruppe von Männern vorgegangen sein, um Wohnhäuser im Raum Reutlingen und Tübingen auszurauben. Im Herbst vergangenen Jahres soll ihnen das fast 30 Mal geglückt sein. Nur selten mussten sie unverrichteter Dinge abziehen - einmal sprang die Alarmanlage an, ein anderes Mal waren nachmittags die Bewohner zu Hause. Doch meist schafften sie es, gewaltsam Terrassentüren oder Haustüren aufzuhebeln oder die Fenster einzuschlagen, um ins Innere zu gelangen.

Dabei gingen sie brachial vor. Dem Diebesgut im Wert von 160.000 Euro steht ein Sachschaden in Höhe von 75.000 Euro gegenüber. Sie hatten es auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Oft waren es nur ein paar hundert Euro, einmal aber auch Schmuck im Wert von 42.000 Euro. Eine Rolex-Uhr im Wert von 9.000 Euro war bei einem der letzten Einbrüche dabei - um sie zu erbeuten, richteten die Täter einen Schaden in Höhe von 8.000 Euro an der Haustür an. Am gleichen Abend, nachdem sie noch in Jettenburg und Mössingen eingestiegen waren, wurden sie an einer Tankstelle in Ofterdingen von der Polizei festgenommen.

Der Chef der Truppe, der wie die anderen aus dem Kosovo stammt, soll laut Richter Kalkschmid seine Mittäter aus der Heimat eingeflogen, vom Flughafen abgeholt und so eine »schlagkräftige Einbrecherbande« zusammengestellt haben. Sein Ziel war es, so die richterliche Vermutung, »mit dem Diebesgut ein dauerhaftes und ergiebiges Einkommen« zu erzielen. Er selbst betrieb eine Firma für Trockenbau in Bad Urach. Das gab ihm die Möglichkeit, Objekte seiner Begierde auszuspähen. Er besorgte zudem Fahrzeuge und Handys, stellte das Werkzeug und brachte die Bandenmitglieder - alle zwischen 25 und 32 Jahre alt - in einem Uracher Hotel unter.

Geständnis am ersten Tag

Die Serie dauerte vier Monate, im Dezember 2024 flog die Bande auf. Bis dahin aber hörte sich ihr Beutezug nach einem Durchmarsch ohne nennenswerten Widerstand an. Immer am Abend, selten tagsüber, fuhr die Gruppe zu einem vorher ausgewählten Haus, stellte den Wagen ab und machte sich mit der Brechstange ans Werk. Die Details dieser Einbrüche werden Gegenstand von zehn Sitzungen sein, in denen die zweite große Strafkammer am Landgericht die Taten aufrollt. Die nächste Sitzung ist am Freitag (9 Uhr, Saal 120), ein Urteil fällt voraussichtlich am 14. August.

Mal schlugen sie in Urach zu, mal in Mössingen, Rottenburg oder Reutlingen. Einer der Täter legte gleich am ersten Prozesstag schon ein Geständnis ab, nachdem Kalkschmid ein ernstes Wort gesprochen hatte. »Um es vorsichtig auszudrücken: Freispruch wäre eine große Überraschung«, interpretierte er die erdrückende Liste der Straftaten, die Staatsanwalt Maurizio Ruoff verlesen hatte. Er legte den Angeklagten ein Geständnis nahe - zu einem frühen Zeitpunkt, um eine gewichtige Strafminderung in Aussicht stellen zu können. Sollte dies nicht geschehen, werde »bei allen etwas hängenbleiben«.

Der kleinste Fisch machte denn auch umgehend Gebrauch von dem Angebot. Er war nur bei den drei letzten Einbrüchen dabei und wurde prompt geschnappt. Weil er als einziger bereit war, zur Sache auszusagen, musste er sich die Frage nach der Rädelsführerschaft gefallen lassen. Wer war der Chef der Bande? Wer hatte die Fäden in der Hand? Wer bezahlte die Flüge und das Hotel? Wer suchte die Objekte aus?

Tat unter Drogen ausgeführt

Anders als im Verhör der Polizei spürte er nun den kalten Atem seiner vermeintlichen Mittäter im Nacken und verhedderte sich immer mehr in Widersprüchen. Hatte er bei der Polizei noch den Trockenbauer klar als Kopf der Gruppe benannt, so sollte es nun plötzlich ein gemeinschaftlich ausgeführtes Gesamtwerk gewesen sein. Auch sei er nicht mit dem klaren Ziel nach Deutschland gekommen, mit Einbrüchen schnelles Geld zu machen. Vielmehr wollte er das Land »besichtigen«, in dem er vor zehn Jahren um Asyl gebeten hatte.

Erst nach der Ankunft habe man ihm die Pläne eröffnet (»sonst wäre ich nicht gekommen«). Am Ende des ersten Verhandlungstages wusste er sich nicht anders zu helfen, als den Drogen die Schuld zu geben. Er habe sie - vermutlich ein Medikament gegen Angst- und Erregungszustände - regelmäßig genommen - auch vor der Tat und vor dem Verhör. Die Verhandlung wird erschwert durch Sprachprobleme. Ein Simultanübersetzer ist ständig in Aktion - keiner der Angeklagten kann Deutsch. (GEA)