Schauen, fühlen und über Bilder sprechen in Pliezhausen

PLIEZHAUSEN. Thomas Leyener zieht ein Tuch weg, das zuvor auf zwei quadratischen Bildern lag. Darunter kommen im katholischen Gemeindehaus St. Franziskus in Pliezhausen zwei Acrylbilder zum Vorschein mit knalligen Farben. Leyener hat sie am Donnerstagabend von zuhause mitgebracht, weil er darüber sprechen möchte und ihn die Sichtweisen der Besucher des Sommerferienprogramms für Erwachsene interessieren. »Mein Lieblingsbild« heißt das Angebot des Ehepaars Brunhilde und Thomas Leyener, zu dem nur der Metzinger Ulrich Schmid gekommen ist.

Brunhilde Leyener steigt ein mit Fragen des Abends: »Wo bin ich auf das Bild gestoßen?« richtet sich an die Besitzer. Hinzu kommen Fragen an die Betrachter: »Was fällt mir auf? Was ist mein erster Eindruck?« Ihr Mann Thomas, der das Bildungszentrum des katholischen Marienhospitals in Stuttgart geleitet hat, erzählt von der Wannweilerin Claudia Treutlein. Sie hat die beiden Bilder mit Acrylfarben auf Holz gemalt, die Leyener hält. »Als ich sie in ihrem Privathaus besucht habe, hingen bereits im Eingangsbereich überall Bilder von ihr.« Er war beruflich dort und wollte für das Marienhospital einkaufen. »Wir haben damals gesagt: In jedem Zimmer soll ein Bild hängen.« Nicht nur, damit die Wände nicht weiß sind. »Wer krank ist, soll eine schöne Umgebung haben, um die Krankheit dort auszuhalten oder aber, um dort gesund zu werden.«

Ginkgo-Blätter und Zweige

»Die wirken wie 3D-Bilder«, sagt Ulrich Schmid. Treutlein hat darin Blätter und Zweige eingearbeitet. »Das sind Ginkgo-Blätter. So einen Baum haben wir auch vor dem Haus.« Doch noch mehr fallen die intensiven Farben auf. »Das rechte Bild beruhigt. Es ist herbstlich«, beschreibt Schmid seinen Eindruck. Es ist das mit den Ginkgo-Blättern und vorherrschenden Rot- und Orangetönen. Ein Blatt links ist hingegen grün und bildet einen Kontrast. Das linke Bild hat stärkere Kontraste. Zwar hat es auch Anteile von roter und orangener Farbe, aber auch von blauer und gelber. »Auf mich wirkt es mystisch und gefährlich«, beschreibt Schmid die Wirkung auf ihn. Fast in der Mitte ist ein gelber Kreis zu sehen. »Es sieht aus, als ob die Sonne zwar durchkommt. Doch sie ist sehr verhangen. Es wirkt unheimlich.« So, sagt Brunhilde Leyener, habe sie das Bild in ihrem Zuhause noch nie gesehen.

Schmid hat ein Büchlein mit Bergmotiven des verstorbenen Innsbrucker Bischofs Reinhold Stecher dabei und zeigt darin das Aquarell »Blick zur Marmolata«. Dieser auch Marmolada genannte Berg liegt in den Dolomiten. »Stechers Bilder sind immer hell und mit Sonnenschein darin. Sie erinnern mich an meine Zeit in den Bergen«, erzählt er. Früher war Schmid oft und gerne dort. Nun aber ist er älter und fährt nicht mehr dorthin. »Wenn ich die Bilder anschaue, frage ich mich, ob ich vielleicht mal genau dort war.« Für ihn sind gemalte Bilder ansprechender als Fotos, die die faktische Landschaft abbilden. Brunhilde Leyener gefällt das Bild »Blick zur Marmolata«. »Ich denke, dass es das so in Wirklichkeit nicht gibt«, sagt sie und ergänzt: »Es ist nicht so akribisch genau gemalt.« Ihr Mann fügt hinzu: »Der grüne Baum in der Mitte steht für Kraft, die daneben sind herbstlich sterbend.«

Aus Zweigen geformte Geige

Brunhilde Leyener hat das Bild »Franziskus« von Ernst Alt von 1976 dabei. »Ich habe es während meines Theologie-Studiums meinen Eltern geschenkt. Als sie gestorben waren, hat meine Tochter sich den Franziskus in ihr Arbeitszimmer gehängt. Er erinnert sie an ihre Großeltern«, erzählt sie. Franziskus als Spielmann Gottes hält Zweige, als habe er eine Geige samt Bogen in den Händen. »Mich fasziniert die Leichtigkeit, die Franziskus ausstrahlt. Und dass er aus dem Nichts etwas macht.« Damit spricht sie die tänzelnden Füße an und dass die Figur Musik mit Ästen statt einer Geige zu machen scheint. (GEA)