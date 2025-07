Schäfermusiker Jürgen Bek und Bernhard Uhilein spielen zum 20. Mal beim Uracher Schäferlauf

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Was für ein prächtiges Bild: Als sich die Lies (Lisa Schreiber) und Hannes, die Rolle hatte erstmals Paul Muckenfuß inne, nach knapp zwei Stunden unter frenetischem Applaus des Publikums endlich in den Armen hatten, waren sie umgeben von strahlenden Ensemble-Mitgliedern, den Kreisreiterpaaren mit Vorreiter Wilfried Schäfer, der Schäfermusik und einigen Paaren des Schäferreigens.

60 Personen waren es insgesamt und sie alle seien laut Bürgermeister Elmar Rebmann mit ganz viel Herzblut dabei, eine Tradition weiter am Leben zu halten. »Es ist schön, dass junge Leute bereit sind, mitzumachen und eine Tracht zu tragen.« Und viele haben ganz jung damit angefangen, Teil der großen Schäferlauffamilie zu sein. Dazu gehören Jürgen Bek und Bernhard Uihlein, die seit 1985 bei der Schäfermusik mitspielen und nach der Mittwochs-Aufführung des Volksstücks »D’Schäferlies« für 20-maliges Mitwirken geehrt wurden.

Aus einer Schäferlauf-Dynastie

Eine reife Leistung, wenn man bedenkt, dass der Schäferlauf nur alle zwei Jahre stattfindet. Bei der Schäfermusik gibt’s keine Altersgrenze, die Blasmusiker dürfen nur nicht aus der Puste kommen und während der Festtage ein großes Durchhaltevermögen haben. Im Ensemble der Schäferlies können die Laien-Schauspieler quasi in verschiedenen Rollen mitaltern – bester Beweis ist Melanie Göppinger-Lieb: 1997 stieg sie als Sophie ins Ensemble ein, spielte fünfmal die Lies, übernahm dann einmalig die Rolle der Ahne und seit 2019 begeistert sie als Madele.

Aus einer regelrechten Schäferlauf-Dynastie stammend, hatte Melanie Göppinger-Lieb 2013 und 2015 die Spielleitung sowie später zweimal die interne Organisation übernommen. Ebenfalls für 15maliges Mitwirken am Schäferlauf wurden Stefan Kübler, der inzwischen seit 2007 als Techniker mitwirkt, und Jochen Schweizer geehrt, der 1997 als Schultheiß angefangen hat und diese Rolle nach Zwischenstationen als Schäferbauer und Faßwirt wieder ausübt.

Seit fünf Schäferlaufen gehören Heike Baumann, Julia Ertle und Benjamin Schöllhammer zum Schäferlies-Ensemble. Geehrt wurden auch die Kreisreiter Anna Schneider und Jochen Bauer sowie die Schäferreigen-Mitglieder Ann-Marie Blankenhorn, Isabell Katz und Kim Schwenkel für fünfmaliges Mitwirken. Für alle Akteure, aber auch für die Bad Uracher selbst und ihre Gäste, beginnt nun die heiße Phase des Traditionsfestes.

Ihre Geschichte rührt die Menschen: Die Lies (Lisa Schreiber) und Hannes (Paul Muckenfuß) kommen zuerst nicht und dann doch zusammen Foto: Kirstenm Oechsner Ihre Geschichte rührt die Menschen: Die Lies (Lisa Schreiber) und Hannes (Paul Muckenfuß) kommen zuerst nicht und dann doch zusammen Foto: Kirstenm Oechsner

Am Freitag findet um 19.30 Uhr im Festzelt die offizielle Festeröffnung statt. Am morgigen Samstag steht ab etwa 7 Uhr das Leistungshüten in Wittlingen auf dem Programm. Neu ist, dass um 15 Uhr »d’Schäferlies« gespielt wird, um 16 Ihr startet der Marktplatzhock und im Festzelt gibt’s Live-Musik mit »PARTYMASCHINE – die Partymacher«. Am Schäferlauf-Haupttag folgt ab 8.30 Uhr (Kleiner Festzug) ein Höhepunkt nach dem anderen mit großem Festzug (11 Uhr) sowie der Wettläufe um die Schäferkrone und mehr auf dem Festgelände in der Zittelstatt. (GEA)