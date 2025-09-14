Rund 1.000 Schlachtplatten in Wannweil verspeist

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Hunderte Gäste zog es am Wochenende zum traditionellen Schlachtfest des Wannweiler Musikvereins in die erneuerte Eisenbahnstraße. Nach mehreren Jahren am Bürgerhaus kehrte die Veranstaltung nun auf den frisch renovierten Platz direkt gegenüber des Musikerheims zurück. Parkplätze waren etwas knapp, die Straße abgesperrt. Daher kamen viele Leute zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

»Wir haben hier unseren Kühlcontainer und die WC-Container. Der Platz ist jetzt schöner als vorher und wir sind froh, zurück zu sein«, erklärte Vorstand Martin Rein. Auch logistisch sei der Standort ein Gewinn, weil das Vereinsheim in unmittelbarer Nähe liegt und die Transportwege kürzer sind. Schon am Samstag gingen über 300 Schlachtplatten-Portionen über die Theke, am Sonntag kamen weitere 700 hinzu. »Wir rechnen immer mit 1.000 insgesamt«, sagte Rein. Das große Fest erfordere viele Helfer. Doch die finden sich offenbar noch in ausreichender Anzahl, um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.

Besonders am Sonntag eine lange Schlange bei der Schlachtplatte

Besonders am Sonntagmittag bildete sich eine lange Schlange für die traditionelle Schlachtplatte. Die Wartezeit hielt sich dennoch in Grenzen. Manche Besucher brachten eigene Behälter mit, um die deftigen Speisen mit nach Hause zu nehmen. Andere ließen es sich direkt unter den aufgestellten Zeltdächern schmecken und kamen mit anderen Besuchern ins Gespräch. »Ich bin mit dem Fahrrad aus Kirchentellinsfurt gekommen und lasse mir hier das Mittagessen schmecken«, sagte ein Hungriger. Dazu gebe es ein Bier. Je nach Wetter radle er später weiter oder fahre direkt nach Hause: »Regenjacke habe ich dabei.« Sauerkraut, Leber- und Blutwurst, Bauchfleisch sowie frisches Holzofenbrot passten gut zur herbstlich-kühlen Witterung. Auch Rote Wurst und Currywurst fanden guten Absatz. Musikalisch sorgte beispielsweise der Musikverein Mittelstadt für Stimmung – Blasmusik inklusive Gesangseinlagen rundeten die Festatmosphäre ab.

Das Wannweiler Schlachtfest hat eine lange Tradition: Seit über 40 Jahren wird es vom Musikverein ausgerichtet. Auch frühere Kritik von Tierschutzorganisationen wie Peta, die das Fest vor zwei Jahren mit der Parole »Tiere achten statt schlachten« anprangerte, ließ die Organisatoren unbeeindruckt. »Das Fest gibt es seit über vier Jahrzehnten und es ist beliebt«, betonte Rein. Der Verein lege Wert auf regionale und nachhaltige Produkte: Die Fleisch- und Wurstwaren stammen von der Metzgerei Luz aus Bronnweiler. Die Transportwege seien kurz, so Rein, und es werde auf das Tierwohl geachtet.

Fest wird seit über 40 Jahren veranstaltet

Für Vegetarier gab es Pommes. Außerdem wartete am Sonntagnachmittag ein reichhaltiges Kaffee- und Kuchenbuffet. Für die jüngsten Besucher organisierte die Vereinsjugend ein Bastelprogramm. »Dann können sich die Eltern in Ruhe hinsetzen und einmal ausspannen«, sagte Rein. Nicht zuletzt dient das Schlachtfest einem guten Zweck: Die Einnahmen tragen wesentlich zur Finanzierung der Jugendausbildung im Musikverein bei. (GEA)