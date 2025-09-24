Rohbau des neuen Glemser Grundschulgebäudes steht

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN-GLEMS. Neblig war's. Dazu fiel noch Nieselregen auf die Baustelle in Glems, es war kalt – das Wetter war wenig freundlich. Aber: »Alle freuen sich, alle sind gut gestimmt«, sagte Ex-Dekan Harald Klingler aus dem Vorstand des Trägervereins der Freien Evangelischen Schule gestern im künftigen Foyer des neuen Schulgebäudes in Glems.

Dazu wurde im und um das nagelneue Gebäude der FES-Grundschule mehrfach betont, dass – trotz des unerfreulichen Wetters – ein besonderer Tag sei. Für Glems. Für die Bauherren und -damen der Freien Evangelischen Schule, für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule, die Eltern und auch die Kinder aus dem Kindergarten, die im kommenden Jahr ebenfalls Teil der FES-Schulgemeinde sein werden.

»Dieser Neubau ist ein Glücksfall für Glems und für Metzingen«, hatte Carmen Haberstroh in ihrer kurzen Ansprache betont. »Es ist schön, dass die Schule im Dorf bleibt«, so Metzingens Oberbürgermeisterin. Sie hob hervor, dass vor gerade mal einem Jahr der Spatenstich für das neue Schulhaus erfolgt war. »Vor genau einem Jahr und einer Woche«, präzisierte Architekt Jochen Schmid in seinen Ausführungen. »Der erste Schritt ist nun getan, der Rohbau steht und das Dach ist dicht.«

Schmid betonte, »dass alle an einem Strang gezogen, die Bauarbeiter super geschafft haben, das ist eine ganz harmonische Baustelle hier«. 1.400 Kubikmeter Beton seien bisher verbaut worden, dazu 140 Tonnen Stahl. Die Elektriker hätten unglaubliche 3,5 Kilometer Leerrohre und 24.000 Meter Kabel verlegt. Acht Klassenzimmer, ein Werk- und Kunstraum, dazu zwei Gruppenräume werden in den drei Stockwerken entstehen. Im Erdgeschoss, wo gestern schon (mit von der Decke herabhängenden Kabeln) gefeiert wurde, war das offene Foyer, die Aula bereits erkennbar.

Das Dach wird nach den Worten des Architekten begrünt, Fotovoltaik werde darauf installiert, das Gebäude ans Fernwärmenetz angeschlossen. Die Kosten für den Bau werden sich laut Schmid auf rund 7,5 Millionen belaufen, »wir sind sogar noch a bissle meh‘ als a Muggaseggele unter dem Kostenvoranschlag«. Der Architekt lobte die Zusammenarbeit mit der Stadt, »bei uns hat die Schule Priorität A«, sagte wiederum Carmen Haberstroh und lobte ihrerseits ihren Bürgermeister-Kollegen Patrick Hubertz, der auf städtischer Seite für das Projekt zuständig sei.

Als »Riesenherausforderung« für die Freie Evangelische Schule bezeichnete Matthias Heinz den Bau der Glemser Grundschule. »Der Rohbau ist in einer Supergeschwindigkeit entstanden«, so der kaufmännische Leiter der FES. In einem Jahr, zum Start des Schuljahres 2026/2027 soll das Gebäude bezugsfertig sein, hoffte Heinz.

Nach dem Richtspruch und einem vielfachen »Hoch, hoch, hoch« auf alle am Bau Beteiligten, warfen die Bauarbeiter sehr zur Freude der Schülerinnen und Schüler Süßes vom Dach herunter. Anschließend betonte Schulleiterin Tanja Schreck: »Wir wollen die Wurzeln der Schule hier weiterwachsen lassen.« 78 Schüler seien es im Moment, weitere werden im kommenden Jahr das dreistöckige neue Gebäude beleben.

Bevor Glems Pfarrer Ulrich Rapp den Segen für das Gebäude sprach, legten die heutigen Schüler einen Stein mit ihren Fingerabdrücken drauf in den Grundstein, der künftig inmitten der Aula im Boden zu sehen sein werde. Jochen Schmid legte zwei Tageszeitungen mit dem gestrigen Datum in den Grundstein, dazu »die komplette Planung für das Gebäude«, wie Schmid erläuterte. Ein Tagebuch mit den schönsten Erlebnissen der bisherigen Schülerinnen und Schüler kam noch hinzu, dann schlossen Jochen Schmid und Harald Klingler den Grundstein. (GEA)