Riedericher Musikverein: Auftakt zum Jubiläumsjahr

RIEDERICH. Vor Kurzem fand das 41. Frühjahrskonzert des Musikvereins Riederich in der festlich geschmückten Gutenberghalle statt. Das Konzert markierte zugleich das 75-jährige Bestehen des Vereins und zog zahlreiche Besucher an, die sich auf einen musikalischen Abend freuten. Die Blaskapelle Riederich unter der Leitung von Walter Klaus eröffnete den Abend mit dem Stück »Toward The Bright Future«, das einen optimistischen Blick in die Zukunft und einen feierlichen Auftakt bot. Es folgten die beschwingten »Wiener Bonbon« – ein Walzer von Johann Strauß Sohn, welcher das Publikum in die Welt der klassischen Musik entführte. Ein besonderes Highlight des ersten Teils war das Medley aus dem Disneyfilm »Vaiana«, das die Zuhörer mit seinen lebhaften Melodien aus der Inselwelt Polynesiens begeisterte.

Nach einer kurzen Pause betrat die Jugendkapelle Mittelstadt/Riederich, kurz »MiRi«, unter der Leitung von Steffen Hummel die Bühne. Mit energiegeladenen Darbietungen wie »Thriller« von Michael Jackson und den Hits »Hello« und »Skyfall« von Adele, zeigten die jungen Musiker ihr Können und sorgten für mitreißende Momente.

Würdigung des Musikvereins

Der zweite Teil des Konzerts begann mit dem feierlichen Titel »Olympic Fire«, gefolgt von »Zwei Weggefährten« einem Solo für zwei Tenorhörner, meisterhaft gespielt von Rolf Schmid und Steffen Mutsch.

Die anschließenden Ansprachen des Vereinsvorsitzenden Steffen Mutsch und von Bürgermeister Tobias Pokrop würdigten die Bedeutung des Musikvereins für die Gemeinde Riederich und seine beeindruckende Geschichte. Pokrop überreichte dem Verein zum Jubiläum symbolische Geschenke, darunter eine Kette für den Zusammenhalt im Verein, einen individuell gestalteten Nistkasten als Symbol für die heranwachsende Jugend und die Jubiläumsgabe der Gemeinde als Ein-Euro-Münzen. Letzte waren ordentlich schwer, sodass sich Steffen Mutsch Verstärkung zur Geschenkübergabe aus der Kapelle holte.

Mit »The Glacier Express« unternahm das Publikum eine musikalische Reise mit dem Zug durch die Schweizer Alpen. Teile des Stücks verkörperten den frostigen Winter mit seinen schneebedeckten Gipfeln, während andere Passagen die Leichtigkeit und Wärme des Sommers in den Bergen widerspiegelten. Mit dem Walzer »Ich bin verliebt in deine schönen Augen«, gesungen von Sabrina Schmid und Walter Klaus, wurde das Publikum erneut verzaubert. Den Abschluss bildete die Polka »Ein Gruß von mir« von Walter Klaus, die den Abend fröhlich ausklingen ließ. Als Zugabe präsentierte die Blaskapelle das Stück »Ohne Liebe geht es nicht«.

Geburtstagsgeschenk für Verein

Die Moderatorin Manuela Klaus führte mit ihrer charmanten Art durch den Abend. Anlässlich des Jubiläums hatte sie, passend zum Walzer »Wiener Bonbons«, echte »Wiener Zuckerl« aus der österreichischen Hauptstadt importiert und als »süße 75« auf einem Holzbrett als Geburtstagsgeschenk an den Verein überreicht. Das Frühjahrskonzert des Musikvereins war ein voller Erfolg und ein würdiger Auftakt für das Jubiläumsjahr. (eg)