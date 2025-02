Eigentlich war es nur ein Spaß nach einer durchfeierten Partynacht – doch für Pascal Schäfer aus Riederich wurde eine spontane TV-Bewerbung zur Eintrittskarte ins Fernsehen. Am Dienstag wird der 24-Jährige beim Dating-Format »First Dates« des TV-Senders Vox »auf jeden Fall auffallen«, kündigt er an.

Pascal Schäfer (links) aus Riederich sagt über seinen Auftritt bei »First Dates«: »Ich werde auf jeden Fall auffallen.« Foto: Privat Pascal Schäfer (links) aus Riederich sagt über seinen Auftritt bei »First Dates«: »Ich werde auf jeden Fall auffallen.« Foto: Privat

