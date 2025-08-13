Revision für Dealer aus Metzingen in Teilen erfolgreich

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Für den angeklagten Drogendealer aus Metzingen hat sich die Revision gelohnt. Die 1. Große Strafkammer des Tübinger Landgerichts verringerte seine Strafe um ein Jahr auf sechseinhalb Jahre Haft. Auch die Summe, die der Staat aus den illegalen Drogengeschäften des 31-Jährigen einziehen kann, verringerte das Gericht von 524.000 auf rund 360.000 Euro. So richtig glücklich sah der Angeklagte am Mittwoch aber nicht aus. Vielleicht hatte er sich mehr erhofft.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte Anfang des Jahres das Urteil der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts von Oktober 2023 in Teilen aufgehoben. Die Gründe: Das neue Konsumcannabisgesetz hatte den Strafrahmen für Drogenbesitz bei Cannabis nach unten verschoben. Außerdem war teilweise nicht klar, ob der 31-Jährige bei seinen Rauschgift-Geschäften zwischen Juli 2020 und Juni 2021 alle Rauschmittel, die er eingekauft hatte, auch wirklich wieder gewinnbringend weiterveräußert hat. Beides hatte die 2. Große Strafkammer im Oktober 2023 wohl nicht ausreichend in ihr Urteil einbezogen.

Verfahren hat sich in die Länge gezogen

Nach der für die Verteidigung erfolgreichen Revision musste sich nun eine andere Strafkammer des Tübinger Landgerichts mit dem Fall erneut beschäftigen. Dies war die 1. Große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Armin Ernst. Die Beweisaufnahme war jetzt allerdings sehr kurz, weil der BGH einen großen Teil des alten Urteils nicht beanstandet hatte.

Von den 35 Fällen der Drogendealerei, die 2023 abgeurteilt worden waren, musste sich die 1. Große Strafkammer nun nur 14 Fälle noch einmal genauer anschauen und dafür neue Einsatzstrafen finden. Kurz zur Erklärung: Ein Gericht muss für jede einzelne Tat eine Strafe aussprechen. Diese Einzelstrafen werden dann eng zusammengezogen und ergeben eine Gesamtstrafe, die meist weit unter dem liegt, was die Summe der Einzelstrafen ergeben würde.

»Das Verfahren hat sich sehr in die Länge gezogen«, resümierte Richter Ernst bei der Urteilsverkündung am Mittwoch. Seit über zwei Jahren sitzt der angeklagte Metzinger Drogendealer nun schon in Untersuchungshaft und unterliegt damit größeren Einschränkungen als bei einer Strafhaft. Dass er diese noch nicht antreten konnte, verwunderte Ernst, denn der BGH hatte ja bereits eine Strafe von drei Jahren und sieben Monaten aus dem alten Urteil als rechtskräftig angesehen.

Angeklagter war sowohl Dealer als auch Vermittler von Drogengeschäften

Die lange Verfahrensdauer, die »besonderen Beschränkungen« durch die U-Haft, die Haftempfindlichkeit des nur geringfügig vorbestraften Angeklagten, die neue Rechtsprechung, die Unsicherheiten bei der Gewinnmarge beim Drogenverkauf - dies alles führte jetzt zu geringeren Einzelstrafen und damit zu einer milderen Gesamtstrafe.

Allerdings machte Ernst auch deutlich, dass durch den 31-jährigen Metzinger große Mengen an Betäubungsmitteln, die Rede ist von fast 90 Kilogramm Marihuana und über drei Kilogramm Kokain, »in den Verkehr gelangten«. Der Angeklagte sei zudem sowohl Dealer als auch Vermittler von Rauschgiftgeschäften gewesen, und »das nicht auf der untersten Ebene«.

Chance auf vorzeitige Haftentlassung?

Das Gericht war trotzdem im neuen Urteil milder gestimmt. Das war Oberstaatsanwältin Nicole Luther eher nicht. Der Angeklagte sei bei seinen Drogengeschäften sehr professionell vorgegangen und habe eine hohe kriminelle Energie entwickelt. Schon im alten Urteil seien die Einzelstrafen sehr straff zusammengezogen worden. Deshalb würde die Gesamtstrafe von siebeneinhalb Jahren jetzt immer noch tat- und schuldangemessen sein, so Luther.

Im Gerichtssaal Gericht: Armin Ernst (Vorsitz), Julia Merkle. Schöffen: Ralf Biesinger, Eckhard Spanagel. Staatsanwaltschaft: Nicole Luther. Verteidigung: Andreas Baier, Önsel Ipek.

Dies forderte den Widerspruch von Verteidiger Andreas Baier heraus. Er wollte wegen der neuen strafrechtlichen Situation einen »erheblichen Abschlag« für seinen Mandanten. Alles andere sei der Öffentlichkeit nicht zu vermitteln.

Der Angeklagte hat nun die Chance, wenn er sich gut führt, vorzeitig aus der Haft entlassen zu werden. Dazu brauche der 31-Jährige aber eine »gute Sozialprognose«, wie Ernst erklärte. Doch die erhält der Metzinger eher nicht, wenn er weiter, wie im Prozess auch, zu seinen Taten beharrlich schweigt. (GEA)