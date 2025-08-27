Rechtsstreit um Kosten für Großeinsatz in Walddorfhäslach bald zu Ende?

Nach dem Großbrand in der Lagerhalle der Steinhart GmbH in Walddorfhäslach stritten sich Gemeinde und Bauunternehmung um die Feuerwehrkosten. Der Rechtsstreit könnte nun bald vorrüber sein. Die Gemeinde stimmte dem Vergleichsvorschlag des Verwaltungsgerichts jetzt zu.

WALDDORFHÄSLACH. Die rechtliche Auseinandersetzung zwischen der Max Steinhart GmbH und der Gemeinde Walddorfhäslach vor dem Verwaltungsgericht in Sigmaringen endete Ende Juli mit einem Vergleichsvorschlag. Danach muss das Bauunternehmen knapp 50.000 Euro der Feuerwehrkosten, die durch die Löscharbeiten bei dem Großbrand in dem Betrieb im Juli 2023 entstanden sind, übernehmen. Der Vergleich ist allerdings noch nicht rechtskräftig, könnte es aber bald werden, denn der Walddorfhäslacher Gemeinderat stimmte dem Vorschlag des Gerichts jetzt in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu.

Die Gemeinde war davon ausgegangen, dass der Großbrand damals durch grobe Fahrlässigkeit entstanden ist und wollte deshalb, dass das Bauunternehmen für die Feuerwehrkosten von knapp 60.000 Euro geradesteht. Bei dem Feuer, bei dem ein Millionenschaden entstanden ist, waren neben den einheimischen Kräften Feuerwehren aus Reutlingen, Metzingen und Pliezhausen im Einsatz.

Hohes Risiko

Gegen den Bescheid der Gemeinde hatte der Geschäftsführer des Unternehmens, Markus Steinhart, Widerspruch eingelegt. Noch bevor über diesen Widerspruch entschieden worden war, hatte Steinhart beim Verwaltungsgericht in Sigmaringen Klage gegen die Gemeinde eingereicht. Im Juli kam es dann zur Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht.

Die Richter ließen am Ende die Frage offen, ob der Brand grob fahrlässig ausgelöst worden ist oder nicht. Sie schlugen sich jedoch in ihrem Vergleichsvorschlag eindeutig auf die Seite der Gemeinde. Sie schätzten das Risiko für die Steinhart GmbH als sehr hoch ein, dass das Unternehmen bei einem Urteil oder einem weiteren Verfahrensverlauf möglicherweise sogar die gesamten Feuerwehrkosten tragen müsse.

Warten auf Entscheidung der Gegenseite

Den Vergleichsvorschlag, die Steinhart GmbH trägt fünf Sechstel der Feuerwehrkosten und die Gemeinde ein Sechstel, nahmen beide Seiten nach der Verhandlung in Sigmaringen im Juli an. Er ist allerdings noch nicht rechtskräftig, weil der Steinhart GmbH wie auch der Gemeinde Walddorfhäslach ein Widerspruchsrecht bis Mitte Oktober eingeräumt wurde.

Bürgermeisterin Silke Höflinger informierte aktuell den Gemeinderat über das Ergebnis der Gerichtsverhandlung. Ohne weitere Diskussionen stimmte der Gemeinderat danach einmütig dem Vergleichsvorschlag zu. Jetzt wartet die Gemeinde darauf, wie sich die Gegenseite entscheidet. Eine GEA-Anfrage an die Steinhart GmbH blieb bisher unbeantwortet. Höflinger wäre jedenfalls froh, wenn »die ganzen Dinge nun bald erledigt sind«. (GEA)