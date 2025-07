Römerstein feiert sein 50-jähriges Bestehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN.. Widerstrebend wurde aus drei eigenständigen Ortschaften eine Gemeinde. Nun bilden Böhringen, Zainingen und Donnstetten seit dem 1. Januar 1975 den Ort Römerstein. Seit fünf Jahrzehnten läuft es trotz des holprigen Starts rund im Miteinander, wobei jeder Ortsteil laut Bürgermeisterin Anja Sauer seine Identität mit einem regen Vereinsleben bewahrt habe. Was alle drei Teilorte präge, so die Rathauschefin: »Die Menschen schaffen mit viel Herzblut und wenn’s darauf ankommt, stehen die Menschen zusammen und zeigen viel Eigeninitiative.« So auch am Jubiläumswochenende, an dem von Freitag, 18. bis Sonntag, 20. Juli viel geboten ist.

Ein Höhepunkt der Festtage wird die Präsentation eines eigens zum Jubiläum von Helmut Vöhringer komponierten Musikstücks sein: Der Zaininger sei laut Bürgermeisterin das beste Beispiel, dass man seinem Heimatort verbunden und gleichzeitig engagiert zur Gesamtgemeinde stehe. »Er lebt unser gemeinsames Römerstein«, erklärt Sauer und ist sich sicher, dass das Lied beim Festabend für Gänsehaut-Feeling sorgen wird. Eingebettet ist die Welturaufführung, für die sich eigens ein Römersteiner Männerchor gegründet hat, am Freitag, 18. Juli, ab 18 Uhr in ein umfangreiches Programm mit hohem Geburtstagsbesuch: Innenminister Thomas Strobel wird in das Albdorf kommen, auch Landrat Dr. Ulrich Fiedler wird erwartet. Klar, dass die Bürgermeisterin eine Festrede halten wird und es erfülle sie mit Stolz und Ehrfurcht, dieses Jubiläum mit und in der Gemeinde feiern zu dürfen, in der sie aufgewachsen sei und immer noch lebe.

Weil immer mehr Menschen die kleinen Dörfer verlassen hatten, sei zu Beginn der 70er-Jahre laut Anja Sauer deren Infrastruktur durch die Landflucht immer schwerer zu erhalten gewesen. Die Politik habe darauf reagiert und eine Gebietsreform in Gang gesetzt: »Das Ziel war, leistungsfähigere Kommunen zu schaffen«, so die Bürgermeisterin. Bereits Anfang 1972 hatte es also erste Gespräche zwischen Böhringen, Donnstetten, Zainingen und damals noch Grabenstetten und Hegen gegeben. Nicht jedem hatte die Aussicht behagt, die Eigenständigkeit aufzugeben und die Gespräche zogen sich über Jahre hinweg. Mehr noch: Im Januar 1974 waren die Bewohner zu Bürgeranhörungen aufgerufen worden. Die Böhringer stimmten zu, die Donnstetter und Zaininger dagegen. Die Donnstetter und Böhringer Gemeinderäte gaben sich einen Ruck wollten in der Sitzung vom 28. Juni 1974 über einen freiwilligen Zusammenschluss der Gemeinden beraten. Quasi auf den letzten Drücker teilte der damalige Zaininger Gemeinderat dem Böhringer Bürgermeister Otto Winkler am 30. Juni mit, dass der Gemeinderat am Vorabend nun doch der Vereinigung zugestimmt habe. Damit die Vereinbarung fristgerecht beim Regierungspräsidium ankam, brachte sie Mutschler persönlich nach Tübingen. Eine Grundbedingung: In allen drei Ortsteilen sollte es weiterhin Ortsvorsteher und Ortschaftsräte geben.

Damit war der Grundstein für Römerstein gelegt, wobei laut Anja Sauer die Emotionen unter den Dorfbewohnern immer wieder hochgekocht seien. So wurde Donnstetten symbolträchtig zu Grabe getragen, die Gemeinde wurde in einem Sarg durch den Ort getragen. Nachzulesen ist das alles und noch viel mehr in einer umfassenden Festschrift zum Jubiläum, die an jeden Haushalt in allen drei Gemeinden wie auch in Strohweiler und Aglishardt verteilt wird. Anderthalb Jahre hat sich ein Redaktionsteam zweimonatlich getroffen, um die vielen Fakten zusammenzutragen.

Im Nachhinein gesehen sei der Zusammenschluss laut Anja Sauer spannend wie ein Krimi gewesen, längst sei die Gemeinde Römerstein in ein ruhiges Fahrwasser gekommen. Und die Bilanz belege eines: Es sei aufwärts gegangen nach dem Zusammenschluss. Die Einwohnerzahl stieg von 3.369 im Jahr 1975 auf nunmehr 4.144. »Wir liegen mit unserer Bevölkerungsentwicklung über dem Landesdurchschnitt.« Waren im Jahr des Zusammenschlusses 36 Betriebe in der Gemeinde gemeldet, sind es inzwischen 306. Am 23. März 1945 fand die erste Bürgermeisterwahl statt, gewählt wurde der erst 26 Jahre alte Hans Sigel. 24 Jahre sollte er die Geschicke Römersteins leiten: »Er hat Römerstein zu dem werden lassen, was es jetzt ist«, erklärt Sauer.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten, zu denen auch 45 Gäste aus der französischen Partnergemeinde Saint-Pierre-Montlimar und 18 Personen aus Bennewitz in Sachsen anreisen, sehe sie als große Chance für das weitere Zusammenwachsen von Römerstein: Es handele sich um eine liebens- und lebenswerte Gemeinde mit Zukunft.

Los gehen die Festtage am Freitag, 18. Juli, 14 Uhr, mit einem Empfang der Partnergemeinden auf dem Rathausplatz in Böhringen. In der dortigen Festhalle startet um 18 Uhr auch der Festabend, unter anderem mit viel Musik, einem Sofagespräch mit Zeitzeugen und der Aufführung des Theaterstücks »Auf gute Nachbarschaft ...im gleichen Haus!« von Erhard Widmaier. Am Samstag, 19. Juli, wird um 17 Uhr in der geografischen Mitte von Böhringen, Zainingen und Donnstetten (beim Skilift Hesel) eine Skulptur des Bildhauers Volker Hauswirth enthüllt. Ab 20 Uhr findet im Festzelt in Böhringen ein Party-Abend mit DJ Albo statt. Am Sonntag, 20. Juli, startet um 9 Uhr in den drei Teilorten eine Sternwanderung zum Römersteinturm, wo ab 12 Uhr gefeiert wird. (GEA)